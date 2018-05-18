Putin: Kuzey Akım 2 İçin Mücadele Edeceğiz
Almanya Başbakanı Merkel ile Soçi'de görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD Başkanı Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa pazarına Amerikan gazının tedarikini teşvik ediyor.
Almanya Başbakanı Merkel ile Soçi'de görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD Başkanı Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa pazarına Amerikan gazının tedarikini teşvik ediyor. Ancak Kuzey Akım 2 projesinin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com