Putin'in ateşi yıldız futbolcuları yaktı! Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi futbol dünyasını da derinden sarstı. Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk takımında forma giyen 12 futbolcu mahsur kaldıkları otelden eşleri ve çocuklarıyla yardım çağrısında bulundukları bir video paylaştı.

"DURUM BURADA UMUT VERİCİ DEĞİL"

Eşleri ve çocuklarıyla kamera karşısına geçen futbolcular, Brezilyalı yetkililerden yardım talep etti. Shakhtar Donetsk'te forma giyen Junior Moraes,Portekizli gazeteci Arthur Quenzada'ya ilettiği videoda "Brezilya hükümetine ulaşması için bu videoyu yayınlamanızı rica ediyorum. Durum burada umut verici değil. Sınılar kapalı. Ukrayna'dan ayrılmak için planın hayata geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN DUA EDİN"

Moraes sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Tüm arkadaşlarımız ve ailemiz için durum çok ciddi. Kiev'de sıkıştık ve bir çözüm bekliyoruz. Bir otelde kapalı kaldık. Bizim için dua edin" dedi.