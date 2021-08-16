PTT "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı
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PTT "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı

PTT 'Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. yılı' konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

PTT AŞ tarafından hazırlanan "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından hazırlanan "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfları, 5,5 lira karşılığı PTT'ye ait www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün???????, "Hacıbektaş PTT Merkez Müdürlüğü Bala Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 1 Hacıbektaş/Nevşehir" adresinde, mesai saatleri içinde "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı 16.08.2021 NEVŞEHİR" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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PTT "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı - Haberler Ekonomi
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