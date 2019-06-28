PSV, Bruma'yı transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Armindo Bruma'yı kadrosuna kattı.

PSV, Bruma'yı transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Armindo Bruma'yı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman temsilcisi Leipzig ile varılan anlaşmanın ardından Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun PSV kadrosuna katıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.
Bruma, Galatasaray formasıya oynadığı 85 resmi maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
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