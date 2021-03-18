PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi
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PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi

18.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:05

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Kupası'nda PSG'ye 3-0 yenilip elenirken, Fransız basını milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi. Başarılı futbolcunun inişli-çıkışlı bir grafik sergilediğine vurgu yapan gazeteler, Yusuf'un zihinsel olarak kötü durumda olduğunu iddia ettiler. Gazeteler ayrıca, sadece 45 dakika forma giymesine karşın Burak Yılmaz'ın performansına tam not verdiler.

Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG sahasında Lille'i konuk etti ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı. Maç sonrası Fransız basını Yusuf Yazıcı'yı çok sert eleştirdi. Burak Yılmaz yorumları da dikkatlerden kaçmadı.

Foot Mercato sitesi maç haberinde Yusuf Yazıcı'ya maçın en düşük puanını verirken milli futbolcu için şu ifadeleri kullandı; Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın yanında pek parlayamadı. Bu onun iyi performans sergileyemediği ilk maç değil.

"ZİHİNSEL OLARAK MORALİ BOZUK"

Foot Mercato, Yusuf Yazıcı için ayrıca "Karşılaşma içinde bazı anlarda kilit paslar atsa da tutarlılıktan yoksundu. Bu seviyedeki bir oyuncudan büyük maçlarda daha fazlası bekleniyor. Zihinsel olarak morali bozuk görünüyordu. Kaçırdığı penaltıda da bunu gördük." ifadelerini kullandı.

PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi

"ÇOK DÜZENSİZ, İLGİNÇ"

Fransa'da yayın yapan bir başka internet sitesi Maxifoot da Yusuf Yazıcı'ya maçın en düşük puanlarından birini verdi. Maxifoot maç haberinde Yusuf için, "Çok düzensiz. Türk yıldız ileri doğru oynarken çok ilginçti." ifadelerini kullandı.

Haberde Yusuf Yazıcı'nın penaltı vuruşundan yararlanamadığı ve bu sayede bir geri dönüş imkanını ortadan kaldırdığı aktarıldı. Yusuf Yazıcı için ayrıca, "Burak Yılmaz ile birkaç pozisyon dışında pek anlaşamadı. Maçın son çeyreğine takımın ümitlendirecek penaltı atışından yararlanamadı." sözleri kullanıldı.

BURAK YILMAZ'A BÜYÜK ÖVGÜ

Burak Yılmaz sakatlığını atlattı ve yeniden sahalara geri döndü. Golcü oyuncu PSG karşısında 45 dakika sahada kalmasına rağmen sahanın iyi isimlerinden biriydi. Galtier, Burak Yılmaz'ı ikinci yarıda riske etmeyerek oyundan aldı.

Fransız basını Burak Yılmaz'ın geri dönüşü sonrası performansını yeterli buldu. Foot Mercato maç haberinde Burak Yılmaz için, "Burak Yılmaz'ın sakatlık sonrası daha tutuk başlamasını bekliyorduk ama PSG defansına çok zor anlar yaşattı." ifadelerini kullandı.

PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi

"MAÇ RİTMİNDEN UZAKLAŞMAMIŞ GİBİYDİ"

Haberde ayrıca Burak Yılmaz'ın oyuna katkısının çok değerli olduğunun altı çizildi ve şu ifadeler kullanıldı;

Keylor Navas'la karşı karşıya kaldı ve bu pozisyonun ardından bir şutu büyük tehlike yarattı. Maç ritminden uzaklaşmamış gibiydi.

"45 DAKİKALIK MÜTHİŞ PERFORMANS"

Maxifoot, Burak Yılmaz'ın performans değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

Burak Yılmaz iki aylık aranın ardından çok tehlikeliydi. Oyunda kaldığı 45 dakika boyunca çok iyi seviyede mücadele etti. Haberde Burak Yılmaz için ayrıca, "Oyunun ilk dakikasından itibaren Keylor Navas'a çok zor anlar yaşattı. İlk yarı bittiğinden oyundan alındı ama Lille'in sahadaki en etkili ismi Burak Yılmaz'dı.

PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi

GALTIER'DEN İTİRAF

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier maçın ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ve PSG'ye panik yaptıramadıklarını belirtti.

Galtier maç sonu Burak Yılmaz için şu ifadeleri kullandı;

İlk yarıda birçok pozisyon kaçırdık. Fakat 3 golle elenmek büyük hayal kırıklığı yarattı. Burak Yılmaz bacaklarında biraz daha ritim hissetseydi ilk yarı çok farklı olabilirdi. Oyunumuzdan genel anlamda memnun olamayız bunu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci yarı toparlandık ama yetmedi.

PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi
Haber Yorumları (2)
SENAR: Burak Yılmaz eskisi gibi değil, sakatlığının verdiği durum da olabilir. Form tutması lazım çok acil. ve yan ataklarda kale içine daha çok girmeli. hep dışarda tutuyor kendini. Yusuf iyi topçu ama çok çekingen oynuyor. Her maç aynı ve güçsüz gibi, ayak hakimiyeti çok iyi değil. çalım yeteneği pek yok. sadece baskı altında değilse pasları ve duran topları iyi. Kendini geliştirmiyor. Golcü değil ama forvet yanında oynatıyor, bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
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YORUM: Burak Yılmaz dan bir halt olmaz. Oyuna hiç katkısı yok.
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