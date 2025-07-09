PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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PSG Real Madrid FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSG Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSG Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Real Madrid maçı yayın bilgisi!

Psg Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSG Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSG Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

PSG REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Real Madrid maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. PSG Real Madrid maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı PSG Real Madrid maçını izleyebilirsiniz.

PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

PSG REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Real Madrid maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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