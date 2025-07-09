PSG Real Madrid maç özeti ve golleri! (VİDEO) PSG Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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PSG REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

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PSG REAL MADRİD ÖZET

PSG Real Madrid maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

PSG REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

PSG Real Madrid maçı 3-0'lık PSG üstünlüğüyle devam ediyor.

PSG REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG Real Madrid maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.