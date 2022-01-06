PSG'de forma giyiyordu! Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor - Haberler Spor
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PSG'de forma giyiyordu! Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor

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TFF 3. Lig ekibi Iğdır FK, transferde bombayı patlatıyor. Şu anda Messi, Mbappe ve Neymar gibi yıldızların formasını giydiği PSG'de 2009-2012 yılları arasında oynayan Mevlüt Erdinç'le görüşmeler son aşamaya geldi.

Ajansspor'un haberine göre, Iğdır ekibi sezonun ilk yarısını Kocaelispor'da geçiren eski milli futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme teklif etti.

9 MİLYON TL'LİK TEKLİF

Kadrosunda Batuhan Karadeniz'i de bulunduran Doğu ekibi, Mevlüt'e 2.5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdi. 34 yaşındaki oyuncu kısa sürede imzayı atacak.

PSG'de forma giyiyordu! Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor

110 MAÇTA 30 GOL

2009-2012 yılları arasında PSG'de forma giyen Mevlüt,110 maçta 30 gol, 13 asistlik performans gösterdi. Rennes, Guingamp, Metz ve Saint-Etienne macerasının ardından Hannover 96'a ya transfer oldu. Türkiye'de ise Başakşehir, Antalya, Fenerbahçe ve Karagümrük'te oynadı.

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Yorumlar (1)
Muhammed Fatih Laçiner:Allah Rahmet Eylesin Ardından Mevlüt Okuturuz Artık. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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