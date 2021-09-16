PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG, deplasmanda Club Brugge'le 1-1 berabere kaldı. Messi, Neymar ve Mbappe'nin ilk 11'de başladığı mücadeleden Fransız ekibinin beraberlikle ayrılması Devler Ligi'nde gecenin sürprizi oldu.
Yaz transfer döneminde kadrosuna Messi'yi katarak büyük ses getiren Psg, yeni sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında hayal kırıklığı yarattı. Fransız ekibi, Jan Breydel Stadı'nda Club Brugge'e karşı üstünlük sağlayamadı ve maç 1-1 sona erdi.
PSG'NİN SIRADAKİ RAKİBİ MANCHESTER CITY
Paris Saint Germain'in golünü 15. dakikada Ander Herrera atarken, 27. dakikada Club Brugge, Hans Vanaken'in golüyle beraberliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da 1 puana ulaştı. Grubun bir sonraki maçında Club Brugge, RB Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Manchester City'i konuk edecek.
A GRUBU
Club Brugge: 1 - PSG: 1
Manchester City: 6 - RB Leipzig: 3
B GRUBU
Atletico Madrid: 0 - Porto: 0
Liverpool: 3 - Milan: 2
C GRUBU
Beşiktaş: 1 - Borussia Dortmund: 2
Sporting: 1 - Ajax: 5
D GRUBU
Sheriff: 2 - Shakhtar: 0
Inter: 0 - Real Madrid: 1
E GRUBU
Dynamo Kiev: 0 - Benfica: 0
Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3
F GRUBU
Young Boys: 2 - Manchester United: 1
Villarreal: 2 - Atalanta: 2
G GRUBU
Sevilla: 1 - Salzburg: 1
Lille: 0 - Wolfsburg: 0
H GRUBU
Malmö FF: 0 - Juventus: 3
Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021