PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Yaz transfer döneminde kadrosuna Messi'yi katarak büyük ses getiren Psg, yeni sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında hayal kırıklığı yarattı. Fransız ekibi, Jan Breydel Stadı'nda Club Brugge'e karşı üstünlük sağlayamadı ve maç 1-1 sona erdi.

PSG'NİN SIRADAKİ RAKİBİ MANCHESTER CITY

Paris Saint Germain'in golünü 15. dakikada Ander Herrera atarken, 27. dakikada Club Brugge, Hans Vanaken'in golüyle beraberliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da 1 puana ulaştı. Grubun bir sonraki maçında Club Brugge, RB Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Manchester City'i konuk edecek.

A GRUBU

Club Brugge: 1 - PSG: 1

Manchester City: 6 - RB Leipzig: 3

B GRUBU

Atletico Madrid: 0 - Porto: 0

Liverpool: 3 - Milan: 2

C GRUBU

Beşiktaş: 1 - Borussia Dortmund: 2

Sporting: 1 - Ajax: 5

D GRUBU

Sheriff: 2 - Shakhtar: 0

Inter: 0 - Real Madrid: 1

E GRUBU

Dynamo Kiev: 0 - Benfica: 0

Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3

F GRUBU

Young Boys: 2 - Manchester United: 1

Villarreal: 2 - Atalanta: 2

G GRUBU

Sevilla: 1 - Salzburg: 1

Lille: 0 - Wolfsburg: 0

H GRUBU

Malmö FF: 0 - Juventus: 3

Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0

Haberler.com - Spor Haberleri