PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları - Haberler Spor
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PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

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Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG, deplasmanda Club Brugge'le 1-1 berabere kaldı. Messi, Neymar ve Mbappe'nin ilk 11'de başladığı mücadeleden Fransız ekibinin beraberlikle ayrılması Devler Ligi'nde gecenin sürprizi oldu.

Yaz transfer döneminde kadrosuna Messi'yi katarak büyük ses getiren Psg, yeni sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında hayal kırıklığı yarattı. Fransız ekibi, Jan Breydel Stadı'nda Club Brugge'e karşı üstünlük sağlayamadı ve maç 1-1 sona erdi.

PSG'NİN SIRADAKİ RAKİBİ MANCHESTER CITY

Paris Saint Germain'in golünü 15. dakikada Ander Herrera atarken, 27. dakikada Club Brugge, Hans Vanaken'in golüyle beraberliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da 1 puana ulaştı. Grubun bir sonraki maçında Club Brugge, RB Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Manchester City'i konuk edecek.

A GRUBU

Club Brugge: 1 - PSG: 1

Manchester City: 6 - RB Leipzig: 3

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

B GRUBU

Atletico Madrid: 0 - Porto: 0

Liverpool: 3 - Milan: 2

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

C GRUBU

Beşiktaş: 1 - Borussia Dortmund: 2

Sporting: 1 - Ajax: 5

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

D GRUBU

Sheriff: 2 - Shakhtar: 0

Inter: 0 - Real Madrid: 1

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

E GRUBU

Dynamo Kiev: 0 - Benfica: 0

Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

F GRUBU

Young Boys: 2 - Manchester United: 1

Villarreal: 2 - Atalanta: 2

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

G GRUBU

Sevilla: 1 - Salzburg: 1

Lille: 0 - Wolfsburg: 0

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

H GRUBU

Malmö FF: 0 - Juventus: 3

Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları
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Haber: PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları - Haberler Spor
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