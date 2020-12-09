PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi

Paris Saint-Germain ile İBaşakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı. Pierre Webo'nun hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu.

Kimpembe, "Ne, Ne! Ciddi misiniz? Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye öyle diyor? İçeri gidiyoruz, işte bu, giriyoruz" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN DESTEK: MAHKEMEYE VEREBİLİRİZ

Fransa'da faaliyetlerini sürdüren Fransız ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu SOS Racisme'in Başkanı Dominique Sopo PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili konuştu.

Sopo, maçın 4. hakemi Coltescu'nun Rumence "Negru" yani "Siyah" kelimesini kullandığını belirterek bu terimin böyle bir uluslararası müsabakada kullanılmaması gerektiğini söyleyerek, "Zenci terimini kullanarak atıfta bulunmak ırkçı bir söylemdir. Rumencede 'Negru' kelimesi siyah anlamına bile gelse hakem bir kişiye neden ten rengiyle seslensin? Bu ırkçı söyleme maruz kalan kişi etrafında dayanışma içinde olmalıyız" diye konuştu.

PSGli futbolcuların da hızlı reaksiyon vererek olayın karşısında durmasını çok olumlu bulduğunu söyleyen Başkan Sopo, "Parisliler Türk takımı antrenörünün bu üyesine yapılandan rahatsız olduklarını göstermeleri de yaşananların ciddiye alınması konusunda doğru oldu" değerlendirmesini yaptı.

Olayın futbolcu olup olmamakla ilgili olmadığını ve kullanılan kelimenin rahatsız edici olduğunu beliren Sopo'nun sözleri şu şekilde:

"YETERLİ DELİL VARSA UEFA GEREĞİNİ YAPMALI"

"Bu gibi durumlarda hemen 'DUR' demelisiniz. Bu olay bir topun kaleye gönderilmesinden daha ciddi bir durum. UEFA'nın kurallarını bilmiyorum ama yeterli delil varsa bu hakeme karşı ciddi bir soruşturma açılmalı ve gerekli yaptırımlar kesinlikle yapılmalıdır"

"FRANSA TOPRAKLARINDA O KİŞİYİ ŞİKAYET EDEBİLİR Mİ BAKACAĞIZ"

"UEFA'yı bu tip söylemleri kınamaya çağıracağız. Ardından olaya maruz kalan kişinin Fransa topraklarında başvurabileceği şikayeti değerlendirebileceği bir durum olup olmadığı konusunda araştırma yapacağız."