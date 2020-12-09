PSG Başakşehir maçı neden ertelendi? PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? PSG Başakşehir maç sonucu belli mi.?

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Başakşehir'in PSG karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyordu. Maçta yaşanan gelişmeler ülke çapında çok konuşuldu. PSG Başakşehir maçı neden ertelendi? PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? PSG Başakşehir maç sonucu kaç kaç bitti? Pierre Webo kimdir? Constantin Sebastian Coltescu kimdir?

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken temsilcimiz Başakşehir 8 Aralık tarihinde Fransa'nın PSG takımıyla karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan gelişmeler nedeniyle maç ertelendi. Peki, PSG Başakşehir maçı neden ertelendi? PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Başakşehir yönetimi durumla ilgili açıklama yaptı:

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Hakemleri değişecek karşılaşma bu akşam (9 Aralık Çarşamba) 20:55'te kaldığı yerden devam edecek.

PİERRE WEBO KİMDİR?

Kamerunlu eski futbolcudur. Santrafor pozisyonunda görev yapmaktadır.

Tam adı: Pierre Achille Webó Kouamo

Doğum tarihi: 20 Ocak 1982 (38 yaşında)

Doğum yeri: Bafoussam, Kamerun

Boyu: 1,81 m

Mevkii: Santrafor

KULÜP KARİYERİ

İlk yılları

Futbola ülkesinde Kouogat altyapısında başladı. Daha sonra Gambiya ekiplerinden Real de Banjul'da oynadı. 2000 yılında Uruguay'ın prestijli ekiplerinden Nacional'e transfer oldu. Burada iki sezon forma giydi.

İspanya yılları

İspanyol La Liga 2 ekiplerinden CD Leganés'le anlaşarak Avrupa'ya transfer oldu. Burada sadece 7 karşılaşmada görev alsa da CA Osasuna kulübünün yöneticileri Webó'nun kabiliyetini fark edip kendisini 2003-04 sezonunun başında buraya transfer ettiler. Burada oynadığı dört sezon boyunca İspanya liginin önde gelen forvet oyuncuları arasına girmeyi başardı. 2007-08 sezonunun yaz transfer döneminde gelen birçok transfer teklifinden tercihini RCD Mallorca'nın teklifinden yana kullanarak buraya transfer oldu.

İstanbul BB

Webó, 2011-12 sezonunun başında 1,25 milyon € bonservis karşılığına Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer olduğu açıklandı.[1] Bu transfer son anda olusan sorunlar yüzünden gerçekleşmedi. Transferin gerçekleşmeme sebebi olarak Webo'nun menajerin verilen teklifi hemen kabul etmemesi ve düşünmek için zaman istemesi ve bu zaman asamasında Eskişehırspor'un tüm transferleri bitirmesi gösterildi.[2] Bunun üzerine Webó Süper Lig'in başka bir ekibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor anlaşarak buraya transfer oldu.[3]

Webó, İstanbul BB formasıyla

İBB forması ile ilk maçında ilk golünü Galatasaray'a atan Webo, ikinci golünü ise Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor takımına atmıştır. 1 Ekim 2011 tarihinde Fenerbahçe'ye 2 gol atmış ve 4 büyük takımın 3'üne gol atma başarısı göstermiştir. Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Galatasaray'lı Semih Kaya ile girdiği bir pozisyon sonrası kırmızı kart görerek sahayı terk etmiş ve bu kart oyuncunun İstanbul BB forması ile gördüğü tek kırmızı kart olarak kayıtlara geçmiştir. Ligde normal sezonu 30 maç ve 13 gol ile tamamlayan Kamerunlu oyuncu, Süper Final Avrupa grubunda ise 6 maçın tamamında forma giymiş ve 2 gol atmıştır.

Fenerbahçe

Webó, 2012-13 sezonunun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştur[4]. Transfer bedeli olarak Fenerbahçe,İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3 milyon € ödediğini açıkladı.Fenerbahçede ki ilk golünü ise ilk maçı olan 3 Şubat 2013 tarihinde Kadıköyde oynanan Sivasspor maçında kafa vuruşu ile atmıştır. Böylelikle Webo İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan sonra da Fenerbahçe'de de ilk maçında golle tanışmış oldu. Webo 31 Mart'ta oynanan ve 2-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında da gol atmayı başarmıstır. Webo UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde SS Lazio karşısında penaltıdan bir gol kaydetmiştir. 2012/13 sezonunun 33. haftasında ezeli rakip Galatasaray'a attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.Fenerbahçe'nin 16 Eylül'de Kasimpasa ile yaptığı ve 3-2 kazandığı maçta Webo 2 gol kaydetmiştir. Webo, Süper Lig'in 12.haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında takımının ilk golünü atmıştır.

Osmanlıspor

Osmanlıspor,Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Pierre Webo ile 24 Temmuz 2015'te 2 yıllık anlaşma imzaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2003 yılında beri Kamerun millî takımına davet edilen Webó, millî takım forması altında özellıkle Fildişi Sahili millî futbol takımına karşı oynanan 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde dikkat çekmiştir. Bu karşılaşmada hat-trick yapmayı başarmıştır. Millî takımda Eto'o'nun partneri olarak görev yapmaktadır. Webó, 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Tunus karşısında gol atmayı başarmıştır ve Kamerun 2014 Dünya Kupası'na gıtmeye hak kazanmıştır. Webó, millî takımı bıraktığını 31 Ağustos 2014 tarihinde açıkladı. 2015 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalacak dönemin forvetleri Emmanuel Emenike ve Moussa Sow'dan sonra takımı yalnız bırakmamak için millî takımı bırakıp yalnızca Fenerbahçe'nin başarısına odaklanacağını belirtti.

CONSTANTIN SEBASTIAN COLTESCU KİMDİR?

Constantin Sebastian Col?escu, 6 Mayıs 1977 yılında Craiova, Romanya dünyaya gelmiştir.UEFA Kupası'nda bir dizi maçta hakemlik yaptı . İlk çıkışını 17 Temmuz 2006'da Zrinjski ve Marsaxlokk arasındaki Intertoto maçında yaptı.

CONSTANTIN SEBASTIAN COLTESCU HANGİ ÜLKENİN HAKEMİ?

Romanya'da hakem olan Romen ait hakemdir. Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.