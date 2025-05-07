PSG Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! PSG Arsenal golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Psg Arsenal kaç kaç? PSG Arsenal kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. PSG Arsenal canlı maç anlatımı ve PSG Arsenal kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

PSG ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ?

PSG Arsenal maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PSG ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

PSG Arsenal maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Arsenal maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

PSG ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Arsenal maçı Paris'te, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.