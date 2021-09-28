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PS5 Tarihin En Hızlı Satan Konsolu Olmaya Devam Ediyor

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PS5 Tarihin En Hızlı Satan Konsolu Olmaya Devam Ediyor

ps5-birlesik-krallikta-1-milyon-adet-barajini-rekor-surede-gecti

PS5 tarihin en hızlı satan konsolu olmaya devam ediyor: Birleşik Krallık'ta satışlar 1 milyon adet barajını rekor sürede geçti.

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PS5 tarihin en hızlı satan konsolu olmaya devam ediyor: Birleşik Krallık'ta satışlar 1 milyon adet barajını rekor sürede geçti.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 5, piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen 39 haftanın ardından Birleşik Krallık'ta 1 milyon adet satışa ulaştı. Bu istatistik, Birleşik Krallık tarihindeki en hızlı konsol satışını ifade ediyor.

GamesIndustry.biz'in perakende satış verilerini tutan GfK'dan edindiği bilgiye göre, bu yılın ağustos ayı itibarıyla PS5'in Birleşik Krallık'taki satışları 1 milyon adedi geçti. PS5, 1 milyon barajına PS4'ten 3 hafta önce ulaştı. Stok sıkıntısı nedeniyle Birleşik Krallık'taki PS5 satışları temmuz ayına kadar PS4'ün gerisinde seyrediyordu ancak daha sonradan hızlandı.

Bu yılın ağustos ayı boyuna dört haftalık süreçte Birleşik Krallık'ta satılan toplam konsol sayısı (PS5 ve diğerleri) 151 bin 500 adet olurken, bu yıl boyunca şu ana kadar 1,4 milyon adet konsol satıldı. Aynı dönemde PS5'ten sonra en çok satan konsol Nintendo Switch olurken, Xbox Series X ve S en geride yer aldı.

Yeni PS5 Modeli İddia Edilenin Aksine Çıkış Modelinden Daha Kötü Değil

PS5 sadece Birleşik Krallık'ta rekor kırmıyor. 2020'nin Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5, Sony tarihinin en büyük konsol çıkışını yapmış, ayrıca ABD tarihinde çıkış döneminde en çok satan konsol olmayı başarmıştı.

18 Haziran itibarıyla dünya genelinde toplamda 10 milyon adet satış barajını aşan PS5, globalde en hızlı satan PlayStation konsolu unvanını elde etmişti.

Bu rekor satışlara rağmen PS5 dahil yeni nesi konsollarda stok sıkıntıları yaşanmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni ise teknoloji sektöründeki üretimi genel olarak etkileyen çip arzı sorunu. Ancak son aylarda hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S stoklarının daha sık yenilenmeye başladı.

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