Rizeliler şehirlerini Artvin'e ve Erzurum'a bağlamanın en kestirme yolu için projenin yatırım programına alınması için gün sayıyor.

ERZURUM (İHA) - Rizeliler şehirlerini Artvin'e ve Erzurum'a bağlamanın en kestirme yolu için projenin yatırım programına alınması için gün sayıyor. Projesi hazırlanan Rize-Artvin-Erzurum yolu ile yeni turizm havzaları oluşturulacak.

Önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanının ardından projesi tamamlanan ve yatırım programına alınması beklenen Rize Ardeşen-Yusufeli Tüneli, Rizeliler için heyecan uyandırdı. Planlanan tünelin açılması ile birlikte mevcut mesafesi 190 km, yolculuk süresi ise 3 saat olan Rize-Artvin Havalimanı-Yusufeli yol mesafesi 78 km'ye yolculuk süresi ise 1 saat 15 dakikaya kadar düşecek.

Rize-Artvin Havalimanının açılmasıyla birlikte bölge turizminde önemli bir yükseliş bekleniyor. Projenin hayata geçmesi ile birlikte Fırtına Vadisinin Doğu Bölgesi, Tunca Vadisi ve tünelinin açılmasıyla birlikte Yusufeli Bölgesinin bakir kalmış bölgelerinde yeni bir turizm havzasının açılmasını sağlayacak.

İlgili bakanlıklar tarafından söz konusu proje ile ilgili yer ve alan tespiti, etüt, sondaj ve projelendirme çalışmaları tamamlandı. İlk tespitlere göre Rize Ardeşen Sahilinden tünel girişine kadar 3 tünel ile 8 viyadük yapılması planlanıyor. Rizeliler şu anda projenin yatırım programına alınabilmesi için mücadele veriyor. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri