Proje sahasında kalan 90 ağaç başka bir alana taşınarak kesilmekten kurtuldu

İZMİR Bornova'da hayata geçirilmesi planlanan 'Bornova Allways 1000 Evler Projesi' inşaat sahasında kalan farlı türlerdeki yaklaşık 90 ağaç kesilmeden başka bir bölgeye taşındı.

Yeni Bornova Kent Merkezi Bölgesi'nde Ci Group'un yeni projesi hızla devam ediyor. Çok yakında hayata geçirilmesi planlanan 'Bornova Allways 1000 Evler Projesi' için inşaat alanında bulunan ağaçlar, kesilmeden başka bir alana taşındı. Projede bugüne değin aralarında palmiye, hurma, nar, ceviz, narenciye, erik ve zeytin gibi çeşitli türlerin bulunduğu 90 ağaç farklı yere nakledildi. Böylelikle ağaçların kesilmesinin önüne geçildiği kaydedildi.

Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, "Yeni Bornova projemizin inşaat sahasındaki ağaçları, özel araçlarla taşıdık. Ağaçları, doğaya verdiğimiz önemden dolayı kökleriyle birlikte naklettik" dedi. Doğanın korunması için 'doğa dostu projeler' üretmeye devam edeceklerini belirten Aktaş, "Yeni projemizin inşaat sahasında bulunan yarım asırlık ağaçları kesmeye içimiz el vermedi. Naklettiğimiz başka bir alanda ağaçlar, yaşamaya devam ediyor. Bizim için doğayla iç içe olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

'70-90 YILLIK AĞAÇLARI KURTARDIK'

Aktaş, inşaat sahası içinde taşınamayacak tüm ağaçların korunması için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Hepsi en az 70-90 yıllık çok güzel ağaçlar. Burayı aldığımız andan itibaren hiçbir şekilde kesmeyi düşünmedik. Ağaçları nasıl kurtaracağımız düşündük. Sonunda ağaçları köküyle birlikte başka bir yere transfer yaparak yaşatan firmayı bulduk. Bu uygulamayla kesimin önüne geçiyoruz. Yaşadığımız doğayı hep birlikte koruyalım" dedi.

'YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Doğa dostu projeler ile İzmir'in değerine; değer katmak istediklerini belirten Cihan Aktaş, "Biz, ülkemizin en büyük inşaat grubu olmayı hedefliyoruz. Bu amaca her yıl, daha çok yaklaşan Ci Group yeni projeleri, artık sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye'nin ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. 2 ay içinde lansman satışları başlayacak. Buna rağmen müşterilerimize bu aşamada projenin yüzde 25'ini şimdiden sattık. Projemiz, İzmir Körfezi'nin tam ortasındaki bir noktada. Şehrin, tüm ilçelerine eşit uzaklıkta. Çevre yoluna yakınlığı projemizi değerli yapan bir özellik" diye konuştu.

'YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Proje ile ilgili bilgi veren Aktaş, "Artık gündelik hayatımızda, hepimiz zamanı iyi kullanmakla ilgili, kaygı taşıyoruz. Yoğun iş programımıza, trafikte yitirilen saatler, bitmeyen toplantılar, uzak mesafeler ekleniyor. Bu nedenle bazen gündelik hayatta tıkanıyoruz. Zamanı doğru yönetmek hepimiz için çok önemli. Zamanı doğru yönettiğimizde hem ailemiz ve çevremiz hem iş hayatımız için çok daha önemli güzellikler üretebiliyoruz. İzmirliler adına değer verdiğimiz her şeyin bir arada bulabileceği bir proje gerçekleştirmek istedik. Burada hem doğa dostu hem de zamanı iyi kullanmamızı sağlayacak projeyi hayata geçirmek istedik. Böylelikle, İzmir'e yeni soluk kazandıracak, yeni cazibe merkezi olacak, 'Bornova 1000 evler projesi' ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

4 FONKSİYON BİR ARADA

Ci Group'un hayata geçireceği yeni projesinde; konut, ofis, alışveriş ve yeme içme alanlarının yanı sıra doğa da önemli yer tutuyor. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki yatırımda 4 farklı fonksiyonun aynı anda hayata geçirileceği bildirildi. Temel olarak konut, ofis, cadde mağazaları ve doğa şeklinde bir yatırım ortaya çıkacak. Proje, 'Yeni Bornova'ya Yeni Yaşam Alanı' sloganıyla öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı