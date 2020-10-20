Profesyonel futbol liglerinde en iyi başlangıç Manisa temsilcilerinden
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Profesyonel futbol liglerinde en iyi başlangıç Manisa temsilcilerinden

20.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:43
Profesyonel futbol liglerinde en iyi başlangıç Manisa temsilcilerinden

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun ilk 5 haftasında sadece Manisa'nın 2 temsilcisi tüm maçlarını kazandı.

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun ilk 5 haftasında sadece Manisa'nın 2 temsilcisi tüm maçlarını kazandı.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig olmak üzere toplam 145 takımın mücadele ettiği profesyonel liglerde Manisa ekipleri Manisa FK ile Turgutluspor, geride kalan 5 haftada sergiledikleri başarılı performansla dikkati çekti.

Misli.com 2. Lig'de yer alan Manisa FK ile Turgutluspor, profesyonel liglerde 5'te 5 yapan takımlar olarak öne çıktı.

Maç kaybetmeyenler

Profesyonel liglerde mücadele eden 23 takım, ilk 5 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe ile bir maçı eksik olan İttifak Holding Konyaspor, ilk 5 haftada mağlubiyet görmedi.

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor ve Adanaspor, Misli.com 2. Lig'de Manisa FK ve Turgutluspor'un yanı sıra Sancaktepe FK, Sarıyer, Serik Belediyespor, Kırklarelispor ile birer maçı eksik olan Anagold 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon, Misli.com 3. Lig'de Arnavutköy Belediyespor, Yomraspor, Karşıyaka, İçel İdmanyurdu, Somaspor, Adıyaman 1954 Spor, Düzcespor, bir maçı eksik olan 68 Aksaray Belediyespor ile ikişer maçı eksik olan Çatalcaspor ve Bayrampaşa, rakiplerine mağlup olmadı.

Galip gelemeyenler

Dört profesyonel ligde 24 takım, ilk 5 haftada galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'den Gaziantep FK ve bir maç eksiği olan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de ise Eskişehirspor, Menemenspor ve Beypiliç Boluspor, ilk 5 haftada galibiyete ulaşamadı.

Misli.com 2. Lig'de Ergene Velimeşespor, İnegölspor, Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor, Kardemir Karabükspor ile bir maçı eksik olan Sivas Belediyespor, Misli.com 3. Lig'de de 1877 Alemdağspor, Kemerspor 2003, Manisaspor, Yozgatspor 1959, Yalovaspor, Silivrispor, Muğlaspor, Sultanbeyli Belediyespor, bir maçı eksik olan Karaman Belediyespor ile ikişer müsabakası eksik olan Ağrı 1970 Spor, Cizrespor, Siirt İl Özel İdaresi ve Karbel Karaköprü Belediyespor, henüz sahadan üç puanla ayrılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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