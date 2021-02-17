Prof. Dr. Şengör: Eğitimin en önemli mesajı liyakattır

Prof. Dr. Celal Şengör, konuk olduğu 'Akademisyen Buluşmaları'nda, eğitimin en önemli mesajının liyakat olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Celal Şengör, konuk olduğu 'Akademisyen Buluşmaları'nda, eğitimin en önemli mesajının liyakat olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şengör, "Eğitimde, adil yaklaşım toplumu yükseltir. Liyakat, toplumu yükseltir" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 'Akademisyen Buluşmaları' çerçevesinde, anne babalara açık online bir canlı yayın gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün konuk olduğu yayına binlerce ebeveyn katıldı. Kolejin Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, 'Eğitimde Bilimsel Vizyon' başlığıyla konuşan Prof. Dr. Şengör, 'ifadeleri gözlemle kontrol edilebilen ve yanlışlanabilen bir düşünce sistemi' olarak tanımlanan bilimsel yaklaşımın, eğitimde mutlaka karşılığının olduğunu, pandemi sürecinde yaşananların, aşının bulunmasının, virüsün tanımlanmasının bu ifadeyi güçlendirdiğini anlattı.

"İFADELERİNİZİ GÖZLEMLE KONTROL EDİN"

Şengör, "İfadelerimizi mutlak suretle gözlemle kontrol edebilmeli, aynı zamanda bu ifadeleri kendi içinde çelişmeyen bir mantığa dayandırmalıyız. Böylece tabiatla bir nebze de olsa temas etmiş oluruz. Eğitimde, adil yaklaşım toplumu yükseltir. Liyakat, toplumu yükseltir. Bilim toplumu yükseltir. Doğa Koleji, bu vizyonu olan yöneticilere sahip" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, çocuklara verilecek en önemli mesajın 'liyakat' olduğunun altını çizdi.

"UZAKTAN EĞİTİMİ BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUZ"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Prof. Dr. Celal Şengör'e teşekkür konuşmasında, seminerler, turnuvalar ve kültürel faaliyetlerin eğitimi tamamladığını, uzaktan eğitimi bir bütün olarak gördüklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı