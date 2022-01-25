Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın varyantlara karşı etkisini anlattı Açıklaması

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Alfa ve Delta varyantlarına karşı etkili olan Turkovac'ın Omicron varyantına karşı etkilerine ilişkin çalışmaların da hızla sürdüğünü bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ocak ayı meclis toplantısına davetli olarak katılan Özdarendeli, iki yıldır pandeminin devam ettiğini ve Türkiye'de ilk vakaların görülmesiyle birlikte aşı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Özdarendeli, 2010 yılından beri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, oradan elde edilen bilgi ve deneyimlerinin de aşının gelişmesine katkı sağladığını anlattı. Türkiye'de 2020 Mart sonunda virüsü izole eden ilk grup olduklarını belirten Özdarendeli, laboratuvar çalışmalarının devamında 2020 Kasım'da FAZ-1 çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Aşının bulunmasının uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, TURKOVAC aşısının 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayının alındığını anımsattı. TURKOVAC aşısının Erciyes Üniversitesinin gururu olduğunu anlatan Özdarendeli, şunları kaydetti:

"TURKOVAC'la birlikte ülkemizde bu tür pandemi ve salgınlara karşı cevap verebilecek yetişmiş insan gücünün de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak hem salgınlara hem de pandemilere hazır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Halen şu an varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve Delta'ya karşı TURKOVAC koruyucu olduğunu gösterdi. Omicron varyantı ile ilgili çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bu süreçte acil kullanım onayı ile ülkemizin hizmetine sunulan, daha geniş ölçekte üretilip belki aşıya ihtiyacı olan ülkelere verilecek olan TURKOVAC'ın gelişim sürecinde emeği olan birçok kişi var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"50 yıldır yapılmayan bir iş başarıldı"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise köklü ve ilkeleri olan bir üniversitenin mensubu olmasından dolayı mutlu olduğunu aktardı. Birçok üniversiteyi yaptıkları çalışmalarla geride bıraktıklarını belirten Çalış, TURKOVAC aşısının bulunmasıyla ilgili "50 yıldır yapılmayan bir iş başarıldı. Tamamen yerli, milli ve devlet üniversitesinde geliştirilen bir aşı bulduk. Sağlık Bakanlığının da desteği ile acil kullanım onayı aldı. En kısa zamanda tüm aşamayı geçip tüm dünyanın kabul edebileceği bir aşı olacak." diye konuştu.

Çalış, aşıda diğer ülkelerin kendilerinden önde gitmelerinin ise korona ile ilgili çalışmalarında daha önce çalışma yürütmelerinden kaynaklandığını ifade etti.

TURKOVAC'ın 18 ayda acil kullanım onayını almasının önemini anlatan Çalış, aşının Kayseri için ise büyük bir reklam olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin kurtuluşu üretim ve ihracattır"

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da davetli konuşmacıların ardından ekonomik gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. İran kaynaklı doğal gaz arz sıkıntısının ardından sanayi bölgelerinde elektrik kesintilerine gidilmeye başlandığını belirten Gülsoy, "Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, hasarın da minimuma indirilmesi gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla yaptığımız toplantı sonrası sürecin en az sıkıntı ile aşılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, Türkiye'nin kurtuluşunun üretim ve ihracat olduğunu dile getirdi.

Toplantının ardından Çalış ve Özdarendeli'ye aşı çalışmalarından dolayı plaket verildi.