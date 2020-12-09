Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi
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Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi

09.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:49
Prof. Dr. Melih Erdoğan'a TİDE tarafından ödül verildi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından verilen ve İç Denetim Dünyasının En Prestijli Ödüllerinden olan "Ali Kamil Uzun-Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından verilen ve İç Denetim Dünyasının En Prestijli Ödüllerinden olan "Ali Kamil Uzun-Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Tüm dünyada "İç Denetimde Farkındalık Ayı" olarak kutlanan Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında, TİDE tarafından düzenlenen İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleşen törende, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark oluşturanlara yönelik verilen toplam 6 kategorideki ödül sahiplerine takdim edildi. İç denetim mesleğinin gelişmesi için örnek alınabilecek katkılar sunan ve TİDE ile meslek farkındalığının geliştirilmesine hizmet eden kişilere takdim edilen "Ali Kamil Uzun - Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"ne ise bu sene Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan layık görüldü.

İş ve akademi dünyasına yön veren isimlerin bir araya geldiği törende; iç denetim mesleği ve TİDE için olağanüstü başarı gösteren, yaşamını iç denetim mesleğinin gelişimine adamış, ulusal veya uluslararası çapta iç denetim mesleğinin uygulamasına katkı sağlayan, TİDE ve iç denetim farkındalığının gelişmesine öncü olan kişi ve kurumların teşvik ve takdir edilmesi amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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