HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi - Spor
Ercüment Ovalı, Trabzonspor, Türkiye, Spor, Haber

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi

Koronavirüs için aşı çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdikleri iki aşıdan birinin adını OZG38-61 koyduğunu söylerken, isimdeki 61 numarasının tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgelediğini belirtti.

24.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:02
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de birçok tıbbi çalışmanın hızlandırılmasına neden oldu. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs için aşı geliştirdiğini duyurdu.

Habertürk'e bağlanarak yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Ovalı, koronavirüs için geliştirdiği iki aşından birinin adını OZG38-61 olarak koyduklarını söyledi.

"BEN TRABZONSPORLUYUM"

Bu ismi çocuklarının istediğini söyleyen Ovalı, ismin sonundaki 61 rakamının tuttuğu takım olan Trabzonspor'u temsil ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ovalı yaptığı açıklamada, "OZG38-61, çocuklarımın istediği bir isim. OZG Bulut'un çok sevdiği bir dostunun kısaltılmış ismi, 38 bizim sağlıklı yaşamamızı sağlayan tüm laboratuvarı temizleyen Recai'nin memleketinin plakası ve 61'de ben Trabzonsporluyum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği aşının isminde tuttuğu takımdan esinlendi: Ben Trabzonsporluyum
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
HAKAN: AŞI NE OLDU
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Spor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
G.Saraylı yıldızın acı günü! Babaannesi, koronadan hayatını kaybetti Spor
G.Saraylı yıldızın acı günü! Babaannesi, koronadan hayatını kaybetti
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound Spor
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı Spor
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor Spor
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor
Ağaoğlu'dan, ligin iptalini düşünenlere tepki: Bu söylenecek laf mı? Spor
Ağaoğlu'dan, ligin iptalini düşünenlere tepki: Bu söylenecek laf mı?
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Fettah Can Deniz Seki Rafet El Roman
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Wuhan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:22:48. #1.14#
title