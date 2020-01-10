Haberler » Ekonomi » Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte tek haneyi 2023’te görebiliriz - Ekonomi

Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte tek haneyi 2023’te görebiliriz

İşsizlikte yaşanan gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019'un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, "Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız" diye konuştu.

10.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:13
Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte tek haneyi 2023’te görebiliriz

İşsizlikte yaşanan gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019'un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. , "Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler