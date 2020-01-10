Prof. Dr. Emre Alkin: İşsizlikte tek haneyi 2023’te görebiliriz
İşsizlikte yaşanan gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019'un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, "Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız" diye konuştu.
10.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:13
İşsizlikte yaşanan gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019'un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, "Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com