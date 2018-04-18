Prof. Dr. Emre Alkin: Erken Seçim Ekonominin Lehinedir

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, seçimlerin erkene alınmasının Türkiye ekonomisinin lehine olacağını söyledi. Alkin,"Birçok insan yatırım yapmak için seçimi bekliyordu, böylece bu baskı kalkacak ve erken seçim ekonominin faydasına olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı geldi. Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla 3 Kasım 2019'a ulaşmasının güç olduğunu söyleyen Bahçeli, seçimlerin 26 Ağustos 2018 yapılmasını önerdi. Bahçeli'nin çıkışını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, erken seçimin ekonomiye zararlı değil, tam tersine faydalı olacağını belirtti. Prof. Dr. Alkin, "Anayasa değişikliğinden hemen sonra belli bir kesim, seçimlerin erkenden yapılması beklentisine girdi. Bana kalırsa çabucak yapılmalıydı. Dolayısıyla, erken seçim çıkışını doğru buluyorum" diye konuştu.

"SEÇİMİN ÇABUCAK OLMASI EKONOMİDEKİ BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRACAK"

Erken seçimin gerçekleşecek olmasının Türkiye ekonomisinin lehine olacağını vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Enflasyona zararı dokunacağını iddia edenlere şöyle bir cevabım var, 'eğer seçimin enflasyonist etkiler yaratacağı düşünüyorsa seçim tarihi ne kadar uzak olursa o kadar fazla kamu para harcar'. Dolayısıyla çabucak olması aslında ekonomiyle alakalı belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Ben bir ekonomist olarak seçimlerin öne çekilmesini son derece olumlu karşılıyorum. Bugünkü görüşmeden hangi tarih çıkarsa çıksın Türkiye'nin lehine olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR 'SEÇİMLER GEÇSİN BAKARIZ' DİYE YATIRIMLARINI ERTELİYOR"

Seçimlerin bu sene olacağı konusunda herkesin fikir birliği olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkin, "Bu hafta içerisinde seçim tarihi açıklanır diye düşünüyorum. Birçok insan tüketimini de yatırımını da 'seçimler geçsin bakarız' diyerek erteliyor. Bu Türkiye'de bir alışkanlıktır, seçim tarihi ne kadar erkene alınırsa o kadar iyi olacaktır. İnsanlar seçimden sonra ertelediği yatırımları yapacaktır" dedi.

"DOLAR VE EURO DEĞİŞMEZ"

Dolar ve Euro'da değişkenlik olmayacağını da savunan Prof. Dr. Alkin, "Olsaydı seçim tartışmaları başladığında olurdu. Şu an ikisi de olduğu yerde duruyor. Erken seçim tartışmaları ekonomi için sağlıklı olmuştur. İnsanların üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmıştır. Kapasite kullanım oranları yüzde 80'e yaklaşmıştı. Pek çok insan yatırım yapmak istemiyordu. Seçim geçince yapmayı bekliyorlardı. Seçimle birlikte bu beklenti ortadan kalkacak" diye konuştu.

- İstanbul