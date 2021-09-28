Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı

Aziz Sancar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'teki Togg standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobil ile bilgi alan Prof. Dr. Sancar'a, Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşamasında olduğu ve önümüzdeki yıl inşaatın tamamlanacağı belirtildi.

RUH HALİNİ TESPİT EDEN KAMERA

Prof. Dr. Sancar'ın, TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Aracımızda en modern, en gelişmiş radar teknolojileri ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" bilgisi verildi.

EVE KOYULDUĞUNDA BİR GECEDE ŞARJ EDİLEBİLECEK

Prof. Dr. Sancar, daha sonra 4X4 çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV sınıfı TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da Sancar'a eşlik etti. Sancar'a, fabrikanın tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde tasarlandığı bilgisi verildi. Prof. Dr. Sancar, Amerika'da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi. Bunun üzerine Prof. Dr. Sancar'a, "Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz" bilgisi verildi.

HİDROJEN YAKITLI ARACI DA İNCELEDİ

Prof. Dr. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ile birlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı da inceledi. Prof. Dr. Mandal, hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sancar, daha sonra Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki gençlerin 'Sancar' adını verdiği elektrikli aracı inceledi ve araç hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Sancar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen aracın üzerine gençlerin ısrarı üzerine imzasını attı.

HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜSÜ YANSITILDI

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standını da ziyaret eden Prof. Dr. Aziz Sancar'a gemiler arası iletişimi sağlayan lazer cihazının ışınlanma kabinine dönüştürülmüş hali de tanıtıldı. Cihaz, Sancar ve Mandal'ın holografik görüntüsünü ekrana yansıttı. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika'da yaptıkları araştırmaları anlatan İngilizce ve Türkçe bir kitabı Prof. Dr. Sancar'a hediye etti.

BAKAN VARANK: TÜRK MÜHENDİSLER YAPIYOR

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Aziz Sancar hocamızın '100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve 'Bunu bir Türk yaptı' diyecekler' sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye'nin otomobilini de Türk mühendisler yapıyor" ifadelerine yer verdi.

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