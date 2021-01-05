Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak

SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında imzalanan protokolle, emeklilik hayali kuranlara büyük fırsat doğdu. Prim borcu olduğu için emekli olamayanlar, yapılandırmaya başvurup üç kamu bankasından çekecekleri kredi ile borçlarını ödeyip emekli olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolüne" imza atıldı.

KREDİ İLE EMEKLİ OLACAKLAR

Yapılan anlaşma ile prim eksiği olduğu için emekli olamayanlara büyük fırsat doğdu. Prim borçlarını yapılandıranlar üç kamu bankasından çekeceği kredi ile borçlarını ödeyebilecek ve emekli olma fırsatını yakalayabilecek.

"YAPILANDIRMA İLE YÜZDE 63 İNDİRİM SÖZ KONUSU OLACAK"

Konu hakkında açıklama yapan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Yapılandırma ile gecikme cezası ve gecikme zammı ile faizlerin silinmesi, borçlar Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenmesi, peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının silinmesi, 2 taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin silinmesi gibi çeşitli avantajlar sunuyoruz. Bu kapsamda birikmiş prim borçlarının yapılandırılmasının yanı sıra 4b, yani eski tabirle Bağ-Kur'lu sigortalılarımıza daha önce prim ödenmediği için durdurulan sürelerini ihya imkanı verilmiştir. İhyanın sağladığı avantajı bir örnekle açıklamak istiyorum, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı rakamlarına göre 24 bin lira iken, yapılandırmaya başvurulursa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır." dedi.

"AYLIK 1,60 FAİZ ORANI VE 36 AY VADEYLE KREDİ KULLANABİLECEK"

Yılmaz, "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerdir." ifadelerini kullandı.