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Porto, Galatasaray'dan Falcao'yu bedelsiz kiralamak istiyor

Yeni sezonda şampiyonluk yolunda iddialı olmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yüksek maliyetli futbolcularını göndermek istiyor. Porto, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Falcao'ya talip oldu ve yıldız ismi bedelsiz olarak kiralamak için girişimlere başlarken, transferde son kararı Fatih Terim verecek.

03.09.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:45

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da elden çıkartılacak olan futbolcular üzerine bir çalışma yapıyor. Bir önceki yıl 60 milyon euro olan maaş bütçesini vergiler dahil 40 miyon euroya düşürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Feghouili ve Belhanda başta olmak üzere maliyeti yüksek olan futbolcuların kontratlarından çıkmak için görüşmeler yapıyor.

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao'ya ise sürpriz bir talip çıktı. Ze Luiz ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Porto, yeni transfer Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Radamel Falco'yu kadrosuna katmak istiyor.

BEDELSİZ KİRALAMAK İSTİYORLAR

Porto'da efsane olan ve büyük başarılara imza atan Falcao'yu yeniden takıma döndürmek isteyen Portekiz temsilcisi, Kolombiyalı futbolcu için transfer stratejisini belirledi.

Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Falcao'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Porto, 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.

SON KARARI TERİM VERECEK

Galatasaray'dan bonuslarla beraber yaklaşık 6 milyon euro maaş alan (Net maaş: 5 milyon euro) ve sarı-kırmızılı yönetimin "maaş indirim" talebine de şu ana kadar olumlu bir geri dönüş sağlamayan Falcao için son kararı Fatih Terim verecek.

Falcao'nun 5 milyon euroluk net sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'i son kararı sonrasında Porto'nun talebine cevap verecek.

Radamel Falcao, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon toplam 24 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

(Sporx)

Porto, Galatasaray'dan Falcao'yu bedelsiz kiralamak istiyor
Haber Yorumları (3)
HAYLASS: Adam sakatlıklarla boğuştu demeçlerinden kendini hazır hissettiği bu sene telafi edeceği gibi şeyler anlaşılıyor. Belki bu sene patlama yapacak. Kurtulmak istiyorsunuz madem neden getirdiniz?
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ONUR: TAHREF büyük ihtimalle bedelsiz gidip maaşını onlar karşılayack gs ye yük olmayacak galiba
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TAHREF: Bedelsiz kiraya gideceğine bizde kalsın daha iyi
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