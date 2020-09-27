Polonya futbol liginde korona virüs paniği!
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Polonya futbol liginde korona virüs paniği!

27.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:22
Polonya futbol liginde korona virüs paniği!

Polonya futbol liglerinin en üst seviyesi Ekstraklasa'da 7. sırada bulunan Pogon Szczecin futbol takımının 21 futbolcusu, 2 antrenörü ve 7 çalışanında korona virüs tespit edildi.

Polonya futbol liglerinin en üst seviyesi Ekstraklasa'da 7. sırada bulunan Pogon Szczecin futbol takımının 21 futbolcusu, 2 antrenörü ve 7 çalışanında korona virüs tespit edildi. Takımın bugün Lech Poznan ile yapacağı maç ertelendi.

Polonya profesyonel futbol ligi Ekstraklasa'ya korona virüs kabusu çöktü. Ligde 7. sırada mücadele eden Pogon Szczecin futbol takımında futbolcular dahil 30 kişi korona virüsüne yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada haftanın ikinci yarısında 5 futbolcuda soğuk algınlığı belirtilerinin tespit edilmesi üzerine söz konusu futbolcuların kulübün geri kalanından izole edilerek, korona virüs testine tabi tutulduğu bildirildi. 5 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından bu futbolcularla temasa geçmiş diğer tüm kişilere korona virüs testi yapıldığını belirten kulüp, 16 futbolcu, 2 antrenör ve 7 kulüp çalışanında daha korona virüs tespit edildiğini aktardı. Korona virüse yakalanan 21'i futbolcu toplamda 30 kişi evlerinde karantinaya alınırken, Pogon Szczecin'in bugün Lech Poznan takımı ile yapacağı futbol karşılaşması ise iptal edildi.

Milli takım teknik direktörü de korona virüse yakalandı

Öte yandan Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jerzy Brzeczek de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüse yakalandığını duyurdu. Brzeczek kendini evde karantinaya aldığını aktarırken, milli takımın 7 Ekim'de Finlandiya ile oynayacağı dostluk maçı için pazartesi günü başlayacak hazırlıklar ve kadro seçiminin nasıl olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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