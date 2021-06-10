Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yargılanıyor
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Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yargılanıyor

Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yargılanıyor
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Polonya'da Janusz N. isimli bir kişinin Rusya İstihbarat Servisi için çalıştığı suçlamasıyla 31 Mayıs'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya'da Janusz N. isimli bir kişinin Rusya İstihbarat Servisi için çalıştığı suçlamasıyla 31 Mayıs'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya Güvenlik Birimi Sözcüsü Stanislaw Zaryn, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu zanlının Rus istihbarat görevlilerinden talimat aldığını, şüphelinin hem Polonya hem de Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasetçilerden bilgi almaya çalıştığını belirtti.

Zaryn, şüphelinin, Polonya'nın hem Avrupa Birliği (AB) hem de farklı mecralarda konumunu zayıflatmak için Rusya'nın yürüttüğü propaganda çalışmalarına hizmet ettiğini bildirdi.

Polonya İç Güvenlik servisinin zanlının evinde arama yaptığını, çok sayıda veri taşıyıcısının yanı sıra evde bulunan yüksek miktarda paraya da el konulduğu bilgisini paylaşan Zaryn, şahsın 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığını ifade etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, şahsın 3 aydır emniyet güçleri tarafından takip edildiği ve 31 Mayıs'ta gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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