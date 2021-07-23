Polonezköy'de vatandaşın çöp sanıp topladığı şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu
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Polonezköy'de vatandaşın çöp sanıp topladığı şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu

Polonezköy'de vatandaşın çöp sanıp topladığı şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

8 Ağustos'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için Polonezköy Tabiat Parkı'na antrenman için çekilen şeritler, vatandaş tarafından çöp sanılıp söküldü. Sonrasında hassasiyeti için teşekkür edilen, ancak şampiyona için bilinçli olarak şerit çekildiği belirtilen şahıs, bu uyarı da dikkate almayıp, "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var" diye tepki gösterdi.

Polonezköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaş, ağaçlara çekilen şeritleri plastik çöp zannedip topladı. Sonrasında, "Salcao Bisiklet'in doğaya bıraktığı çöpleri topladık" diyerek sosyal medyada paylaşım yaptı.

"DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ardından Salcano hesabından, "Duyarlılığınız için teşekkür ederiz fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak" bilgilendirmesi yapıldı.

SPORCULAR KAYBOLDU

Ardından sporculardan bir paylaşım geldi. "Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız" paylaşımıyla o vatandaş etiketlendi. Ardından gelen cevap ise bir hayli ilginçti. "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen, sadece fotoğraf çeken, sessizce yürüyen" yanıtı sosyal medyada epey konuşuldu.

İşte o olay:

Polonezköy'de vatandaşın çöp zannedip söktüğü şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu
Polonezköy'de vatandaşın çöp zannedip söktüğü şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu
Polonezköy'de vatandaşın çöp zannedip söktüğü şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu
Polonezköy'de vatandaşın çöp zannedip söktüğü şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
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Polonezköy'de vatandaşın çöp sanıp topladığı şeritler yüzünden sporcular ormanda kayboldu - Haberler Spor
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