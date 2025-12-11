Zelenskiy, ABD ile Ukrayna'yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştıklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin planın temel çerçevesi üzerinde Amerikalı yetkililerle anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna hükümeti yetkilileri ile birlikte ABD Hazine Bakanı Scott Bessent liderliğindeki Amerikan heyetiyle ekonomik konular ve yeniden inşa süreci üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu. ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve BlackRock'tan Larry Fink de yer alırken, Ukrayna tarafında Zelenskiy'e Başbakan Yulia Svyrydenko ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın da aralarında bulunduğu hükümet yetkilileri ve üst düzey askeri yetkililer eşlik etti.

Görüşmeye ilişkin olarak yayımladığı açıklamada Zelenskiy, "Önemli bir ortak prensip, yeniden inşanın yüksek kalitede olması ve savaşın ardından ekonomik büyümenin somut olarak hissedilmesidir" dedi.

"Bugün ekonomi belgesi üzerinde çalıştık"

Güvenliğin temel önemde olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Güvenlik olduğunda diğer her şey de beraberinde gelir. Savaşı bitirmek için hazırlanan 20 maddelik plan, temel bir belgedir. Bunun üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve buradaki kilit adımların, uygulanabilir adımlar olmaları gerekiyor. Bu belgenin yanı sıra en az iki ayrı belge üzerinde daha çalışıyoruz. Bunlardan ilki, Ukrayna için ABD ile birlikte temin edilecek güvenlik garantileri ile ilgilidir. Diğeri ise yeniden inşa adımları ve ortak yatırımlarla ilgili ekonomi belgesidir. Bugün bilhassa bu ekonomi belgesi üzerinde çalıştık" dedi. Ekonomi belgesinde yer alan prensiplerin bütünüyle açık olduğunu ve Amerikan tarafı ile planın temel çerçevesi üzerinde uzlaşı içerisinde olduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Ekonomik bir eylem planı hazırlanacak ve Avrupa da kesinlikle yeniden inşa sürecine katılacak" şeklinde konuştu.

Yarın Ukrayna ile birlikte karada, havada ve denizde güvenliğin tesisi için çalışan 30'dan fazla ülkeden oluşan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısı için hazırlık yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, "Önümüzdeki hafta Avrupa ile de koordinasyon sağlayacağız. İkili formattaki görüşmeler de bunlara dahil olacak" ifadelerini kullandı.

Bugün Ukrayna'nın hava harp kapasitesinin güçlendiğini ifade eden fakat ayrıntıların kamuoyuna açık olmadığını belirten Zelenskiy, "Gökyüzündeki gücümüzü sürekli artırıyoruz. Bugün ayrıca Avrupa'da ek bir yaptırım adımı atıldı. Rus tankerlerine ve Rus petrolü taşıyan tüm altyapıya yönelik daha fazla yaptırım gelecek" dedi.

"Rusya'nın Çin'e bağımlılığı artıyor"

Bugün Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanından Rusya'nın ekonomik durumu ve Rusya'ya olan bağımlılığının artışına ilişkin bir rapor da aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Rus tarihinde kimse, Rusya'nın egemenliğini Çin'in ya da herhangi bir başka büyük gücün lehine olacak şekilde bu kadar fazla ölçüde başkalarına teslim etmemiştir. Putin'in sadece bu savaşı sürdürebilmek adına ne kadar büyük bedeller ödemeye razı olduğuna şaşırmamak elde değil" diye konuştu.

Ukrayna'da seçim çağrılarına ilişkin olarak parlamentodan görüş talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca Ukrayna'da seçim yapılması çağrılarına ilişkin olarak parlamentodan görüş talebinde bulunduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın devlet başkanlığı seçimleri yapmasının zamanı geldiğine ilişkin açıklamalarına gönderme yapan Zelenskiy, "Washington'daki kilit önemdeki ortağımız da dahil olmak üzere ortaklarımız, sıkıyönetim rejimi altındaki Ukrayna'da seçimlere ilişkin olarak bu kadar çok ve bu kadar ayrıntılı konuşuyorlarsa, o halde bu konudaki her soruya ve her şüpheye Ukrayna'nın hukuki yanıtlarını vermek zorundayız" dedi.

Seçimlerin zor bir mesele olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ancak bu konuda baskı uygulanmasına göz yumamayız. Ukrayna Parlamentosu üyelerinin kendi görüşlerini ortaya koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - KİEV