Zelenskiy, Ekonomi Bakanı Sviridenko'ya Başbakanlık Görevini Teklif Etti

Zelenskiy, Ekonomi Bakanı Sviridenko'ya Başbakanlık Görevini Teklif Etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'ya başbakanlık görevini teklif etti. Sviridenko ile yapılan görüşmede, Ukrayna'nın ekonomik imkanlarının güçlendirilmesi ve yerli silah üretiminin artırılması gibi konular ele alındı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'ya başbakanlık görevini teklif ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti. Sviridenko'dan, geçen hafta düzenlenen 'Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı' kapsamında yapılan anlaşmalar konusunda rapor aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Devletimizin ve toplumumuzun istikrarını destekleyebilecek her şeyi en kısa sürede hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ekonomik imkanlarını güçlendirecek ve yerli silah üretimini artıracak önlemleri de görüştüklerini kaydederek, "Bu hedef doğrultusunda, Ukrayna'da yürütme organında bir dönüşüm başlatıyoruz. Yulia Sviridenko'nun Ukrayna hükümetine liderlik etmesini ve çalışmalarını önemli ölçüde güncellemesini önerdim. Yeni hükümetin eylem programının yakın gelecekte sunulmasını dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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