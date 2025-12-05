Haberler

Zelenskiy, ABD ile yapılacak son barış görüşmeleri hakkında konuştu: "Putin'in savaşı uzatmak için hangi bahaneleri uydurduğunu öğreneceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen barış görüşmeleri sonrası Ukrayna ve ABD'nin bir araya geleceğini belirtti. Zelenskiy, barış hedefine ulaşmak için tüm partnerlerle işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı ve ABD'li heyetlerin Rusya ve ABD arasında gerçekleşen son barış görüşmelerinin ardından bir araya geleceğini hatırlatarak, "Şu anda yapmamız gereken şey, Moskova'da neler konuşulduğu ve Putin'in savaşı uzatmak ve Ukrayna'ya baskı yapmak için hangi bahaneleri uydurduğu konusunda tam bilgi edinmek" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden barış sürecine dair açıklamalarda bulundu. Ukraynalı ve ABD'li heyetlerin ABD'de bir araya geleceğini hatırlatan Zelenskiy, "Şu anda yapmamız gereken şey, Moskova'da neler konuşulduğu ve Putin'in savaşı uzatmak ve Ukrayna'ya baskı yapmak için hangi bahaneleri uydurduğu konusunda tam bilgi edinmek" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu ve barış hedefine ulaşmak için tüm partnerleri ile yapıcı işbirliğini sürdüreceklerinin altını çizen Zelenskiy, "Gerçek güvenliği yalnızca onurlu bir barış sağlar ve bunun ortaklarımızın desteğini gerektirdiğini ve gelecekte de gerektireceğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"AB'ye katılım güvenlik garantilerinin parçası"

Günün erken saatlerinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Costa'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden desteğinden ötürü minnettar olduğunu ifade etti. Costa ile diplomatik perspektifler ve ortaklarla temaslar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, "Antonio beni liderlerle yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdi" dedi. Kendisinin de Costa'ya son istihbari bilgileri aktardığını ifade eden Zelenskiy, "Sürekli iletişim halinde kalma konusunda anlaştık" diye konuştu. Tüm paydaşları ile iletişime önem verdiklerinin altını çizen Zelenskiy, "Biz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımının devletimiz ve halkımız için güvenlik garantilerinin bir parçası olduğuna inanıyor ve bu temelde Avrupa'daki herkesle, ayrıca ABD ile iletişimi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Birliği üyeliği konusu dahil, güvenlik garantilerine ilişkin sürecin devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Bunlar askeri, ekonomik ve siyasi bileşenleri içeriyor" dedi. Gelecek hafta bu konu ile ilgili toplantıların yapılacağını aktaran Zelenskiy, "İçeride çok ciddi bir çalışma yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Zelenskiy'den devlet başkanlığı ofisine yeni atama sinyali

Yarın kurmayları ile bir toplantı gerçekleştireceğini söyleyen Zelenskiy, "Gündem maddeleri arasında, tugayların kendilerini daha güvende hissedebilmelerini hedefleyen birlikler arasında daha rasyonel personel dağılımı konusu da olacak. Bu konu her muharebe tugayıyla görüşülmekte; bir karar almaya hazırlanıyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne özel kalem müdürü olarak atanabilecek yeni olası isimlerle görüşmeleri de sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Ofisin yapacağı işlerin formatını ve diğer ülkelerin kurumlarıyla ilişkilerini ele aldık" diye konuştu. Zelenskiy, bu göreve getirilecek yeni ismin çok yakında belli olacağını da sözlerine ekledi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi 'derhal' terk etmeleri çağrısında bulundu

Trump'tan "Vuracağım" dediği ülkedeki vatandaşlarına korkutan uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan 'özerklik' sorusuna dikkat çeken yanıt

Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti

Uzman çavuş dehşet saçtı! Bacanağını katledip kendi canına kıydı
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan 'özerklik' sorusuna dikkat çeken yanıt

Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Dünyanın ilk mahpus kedisi! Komşusunu canından bezdirdi, hapsi yedi

Dünyanın ilk mahpus kedisi! Komşusunu canından bezdirince hapsi yedi
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak

Suriye'de yıllar sonra ilk! Faaliyetlere başlıyorlar
Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti barış anlaşması imzalandı

Trump, iki ülkeyi daha barıştırdı! Sona erdirdiği sekizinci savaş
81 ildeki adliyeler için yeni talimat! Sıkı denetimler geliyor

81 ildeki adliyeler için yeni talimat! Sıkı denetimler geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.