Zelenskiy: "Avrupa, şu an 'kaybolmuş' gibi duruyor"

Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) hitabında, "Avrupa, gerçek bir küresel güç olmak yerine parçalanmış küçük ve orta güçlerden bir çiçek dürbününe benziyor. Özellikle ABD'nin ilgisi başka başlıklara doğru yönelirken Avrupa, dünya genelinde özgürlüklerin korunmasına yönelik belirleyici kararlar vermek yerine şu an 'kaybolmuş' gibi duruyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) kürsüye çıktı. Zelenskiy, konuşmasında Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik çabaların yanı sıra uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Grönland konusunda ABD ve Avrupalı ülkeler arasında yaşanan diplomatik trafikte Avrupa'nın rolüne ilişkin, "Avrupa, gerçek bir küresel güç olmak yerine parçalanmış küçük ve orta güçlerden bir çiçek dürbününe benziyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Özellikle ABD'nin ilgisi başka başlıklara doğru yönelirken Avrupa, dünya genelinde özgürlüklerin korunmasına yönelik belirleyici kararlar vermek yerine şu an 'kaybolmuş' gibi duruyor. Bazıları ABD Başkanı Donald Trump'ı yön değiştirmeye ikna etmeye çalışsa da, kendisi değişmeyecektir. Başkan Trump kendisini olduğu gibi seviyor, Avrupa'yı da sevdiğini söylüyor; ancak böyle bir Avrupa'yı dinlemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Avrupa hala gerçek bir siyasi güçten ziyade bir coğrafya, tarih, bir gelenek gibi görünüyor. Büyük bir güç değil" dedi.

"Avrupa 'Grönland modunda' kalmaya devam ediyor"

Zelenskiy, Avrupalı liderlerin Ukrayna'daki savaş konusunda eylemsiz kaldığını öne sürerek, durumu ABD'nin Grönland'ı elde etmesine yönelik çabalarına ilişkin tartışmalara benzetti. Ukraynalı lider, "Herkesin dikkati Grönland'a döndü ve birçok liderin bu konu hakkında ne yapılması gerektiğinden emin olmadığı son derece açık. Görünüşe göre herkes ABD'nin bu konu hakkında sakinleşmesini ve meselenin kendi kendine geçmesini umuyor. Peki böyle olmazsa ne olacak?" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, "Avrupalı ortaklarımıza birçok kez harekete geçilmesine yönelik çağrıda bulunduk ancak Avrupa hala 'Grönland modunda' kalmaya devam ediyor. Belki bir gün birileri bir şeyler yapar" dedi.

"Ya Avrupa üsleri bölgeyi Rusya ve Çin'den korur ya da ciddiye alınmazsınız"

Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin Grönland meselesine ilişkin tutumlarına yönelik açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arktik bölgesinin güvenliğine ilişkin açıklamalarına benzer şekilde ifadeler kullandı. Zelenskiy, Danimarka'nın kontrolündeki özerk Grönland bölgesindeki savunma gücünün zayıf olduğunun altını çizerek Avrupalı ülkelerin tutumuna ilişkin, "Ya Avrupa üslerinin bölgeyi Rusya'yı ve Çin'den koruyacağını bildirirsiniz ve bu üsler kurulur ya da ciddiye alınmazsınız. Çünkü 40 asker hiçbir şeyi koruyamaz" dedi.

Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Ukrayna'yı destekleme çağrısında bulunarak, " Ukrayna'nın bağımsızlığına ihtiyacınız var çünkü yarın bir gün yaşam şeklinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"NATO üyesi olsaydık harekete geçebilirdik"

Rusya'ya ait savaş gemilerinin Grönland yakınlarında serbest bir şekilde dolaştığına yönelik uyarılarda bulunan Zelenskiy, söz konusu gemilerin batırılması konusunda Ukrayna'nın silah ve tecrübelerinden faydalanılabileceğini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine alınmadığını hatırlatarak, "Bu gemiler tıpkı Kırım yakınlarında batırıldıkları gibi Grönland yakınlarında da batırılabilirler. Eğer NATO üyesi olsaydık ve bizden istenseydi, harekete geçebilirdik. Orada nasıl savaşacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAE'de üçlü toplantı

Zelenskiy, konuşmasının soru cevap kısmında ABD, Ukrayna ve Rus yetkilileri arasında yarın itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üçlü bir toplantı yapılacağını ve bunun Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yoğunlaşan barış görüşmelerinin bir işareti olduğunu açıkladı. Ukraynalı lider, söz konusu toplantının 2 gün süreceğini bildirdi.

"Trump ile görüşmem gayet pozitifti"

Ayrıca forumdaki konuşması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "çok önemli" olarak nitelendiren Zelenskiy, Trump ile temaslarının iyi geçtiğini bildirerek ABD Başkanına teşekkürlerini iletti. Zelenskiy, "Herhangi bir liderle gerçekleştirdiğim her diyalogda ülkemin çıkarlarını savunmak zorundayım. Bu yüzden diyaloglar belki de hiç kolay geçmiyor ancak bugün öyle olmadı, bugünkü gayet pozitifti" dedi.

"Barış görüşmelerinde son aşamadayız"

Zelenskiy ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik muhtemel barış anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu savaşı sona erdirecek belgeler neredeyse hazır durumda. Hem ABD hem de Ukrayna'dan ekipler bu savaşı sonlandırmak için neredeyse her gün çalışıyor. Ukrayna tam bir dürüstlük ve kararlılıkla çalışıyor ve bu sonuç veriyor. Rusya da bu savaşı bitirmek, bu saldırganlığı durdurmak için hazır olmalı" açıklamasını yaptı. Ukraynalı lider barış görüşmelerinde gelinen noktayı "son aşama" olarak değerlendirerek, "Bu kısım çok zor" dedi. - DAVOS