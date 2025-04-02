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Yunanistan, Savunmaya 25 Milyar Euro Yatırım Yapacak

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 2036 yılına kadar ülkenin savunma sektörüne 25 milyar Euro yatırım yapılacağını duyurdu. Miçotakis, bu yatırımların, ülkenin egemenliğini ve onurunu korumak için gerekli olduğunu vurguladı ve gelişmiş savunma teknolojilerine odaklanacaklarını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, savunmaya 2036 yılına kadar 25 milyar Euro tutarında yatırım yapacaklarını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, uzun vadeli savunma yatırımına ilişkin bilgi verdi. Başbakan Miçotakis, ülkenin 2036 yılına kadar savunmaya 25 milyar Euro harcayacağını ifade etti. Söz konusu savunma programının "silahlı kuvvetler tarihindeki en köklü dönüşüm" olduğunu vurgulayan Miçotakis, planın gelişmiş savunma teknolojilerinin entegrasyonu ve Yunan savunma sanayisinin tüm savunma programlarına aktif katılımını içerdiğini belirtti.

"Savunma yatırımlarımız, egemenliğimize ve onurumuzun korunmasına yaptığımız yatırımlardır"

Miçotakis, "Dünya öngörülemeyen bir hızla değişiyor. Ukrayna'dan Orta Doğu'ya doğru çarpıcı bir değişime tanık oluyoruz. Şu anda daha önceden alışkın olduğumuzdan farklı bir savaşla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu. Gezici mühimmatlara, insansız hava araçlarına, insansız hava araçlarına karşı geliştirilen sistemlere, yapay zekaya ve hem siber savunma hem de siber saldırıya güçlü bir şekilde odaklanılması gerektiğini vurgulayan, "Bu teknolojilerin silahlı kuvvetlerimizin uzun vadeli planlamasına entegre edilmesi gerekiyor" dedi. Miçotakis ayrıca Yunan savunma sanayisinin gelecekteki tüm savunma programlarında kritik rol oynayacağını belirtti. "Güvenlik olmadan ilerleme olamaz" diyen Miçotakis, "Savunma yatırımlarımız, egemenliğimize ve onurumuzun korunmasına yaptığımız yatırımlardır" ifadelerini kullandı.

"Silahlı kuvvetlerde oldukça sorunlu bir durum devraldık"

Hükümetinin 2019'da göreve gelmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi değerlendiren Miçotakis, "Yatırımların azalması nedeniyle Temmuz 2019'da silahlı kuvvetlerde oldukça sorunlu bir durum devraldık. Hızlı hareket etmek zorundaydık ve bunu yaptık. Bugünkü durum, devraldığımız durumla kıyaslanamayacak halde" şeklinde konuştu. Miçotakis göreve geldikten sonra Fransa ile 24 Rafale savaş uçağı ile 3 Belharra sınıfı fırkateyninin satın alımını içeren askeri iş birliği anlaşması yaptıklarını hatırlattı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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