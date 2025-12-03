Haberler

MHP'li Özdemir'den üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yükseköğretim öğrencilerinin akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımında ÖTV ve KDV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Meclis'e sundu. Düzenleme, öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu teknolojik donanıma ulaşımını kolaylaştırarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yükseköğretim öğrencilerinin akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımında Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulmalarını amaçlayan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, özellikle salgın döneminde uygulanan uzaktan ve hibrit eğitim modelinin salgın sonrasında da giderek kalıcı bir unsur haline gelmesinin, yükseköğretim öğrencilerinin kendi eğitim süreçlerinde temel düzeyde teknolojik donanıma sahip olmasını kaçınılmaz kıldığına işaret edildi.

Gerekçede, teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde artmasının öğrenciler ve aileleri üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğu belirtilerek, buna bağlı olarak pek çok öğrencinin ders materyaline ulaşmakta, ödev ve projelerini hazırlamakta ve güncel akademik kaynaklara erişmekte zorluk çektiği, bu durumun, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini doğrudan etkilediği ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin eğitim amaçlı ihtiyaçlarını gidermelerinde aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

Eğitim hakkının etkin biçimde kullanılabilmesinin ancak çağın gereklerine uygun bir altyapıyla mümkün olduğuna dikkatin çekildiği gerekçede, bu istisnanın devletin gençlere ve eğitime verdiği değerin somut bir yansıması olduğu, uzun vadede ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesine, nitelikli iş gücü kapasitesinin artmasına ve dijital dönüşüm stratejilerinin hızlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Gerekçede, bu kapsamda söz konusu düzenleme ile eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesine katkı sağlanacağı belirtildi.

Teklifle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'na hüküm eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü) öğrencilerinin satın aldıkları akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin fiyat bandına bakılmaksızın, sıfır cihaz olmak kaydıyla bir defaya mahsus ve iki yıl satılmamak koşuluyla Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden müstesna tutulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
İslam Memiş'ten enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...

Enflasyon rakamları sonrası dikkat çeken uyarı: İmkanı olan varsa...
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

İlk kez NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattık
New York metrosunda dehşet: Evsiz adamı ateşe verdi

Evsiz adamı diri diri yaktı, hiçbir şey olmamış gibi gitti
title