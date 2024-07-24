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Yerel Basın Tasarruf Tedbirleriyle Zor Durumda

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Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, yerel basının tasarruf tedbirleriyle ayakta duramayacağına dikkat çekti. Yerel basının desteklenmesi ve tasarruf tedbirlerinin dışında tutulması gerektiğini belirten İşeri, aksi takdirde birçok mağduriyetlerin ortaya çıkacağını söyledi.

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulunan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, yerel basının tasarruf tedbirleriyle ayakta duramayacağına dikkat çekti.

Teşviklerin yerel basını da kapsayacak şekilde kararın yeniden düzenlenmesini talep eden Başkan Mustafa İşeri, yerel basının desteklenmesi ve tasarruf tedbirlerinin dışında tutulması gerektiğini aksi takdirde birçok mağduriyetlerin ortaya çıkacağını söyledi.

Başkan Mustafa İşeri, "Yerel basının temel gelirleri resmi ilanlar, abonelikler ve reklamlardan oluşuyor. Basının abone ve reklam gelirlerinin önünü kesen tasarruf tedbirlerine acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Hükümetin aldığı tasarruf tedbirleri kararıyla birçok yerel gazete varlığını sürdürmeyecek ve kapanmak zorunda kalacak. İlk tasarruf edilmesi gereken tedbirler yerel medyanın abonelik ve özellikle yerel yönetimlerden aldığı reklam ve ilanlar olmamalı. Yerel basının desteklenerek, tasarruf tedbirlerinin dışında tutulmazsa alınan bu tedbirlerle birçok mağduriyetler doğacağı aşikardır. Yerel basın, bölgesindeki gelişmeleri aktarmak, halkın sorunlarını tespit edip ilgili mercilere ileterek demokratik yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, ekonomik krizle birlikte yerel basının durumu daha da zorlaştı ve birçok yerel gazete kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tasarruf tedbirleri genelgesi, zaten zor durumda olan yerel basını daha da olumsuz etkileyerek halkın haber alma hakkını da tehlikeye atıyor. Elbette ki, kamuda tasarruf tedbirleri paketini önemsizleştirmeye çalışmak doğru değil. Ama hükümetin aldığı tasarruf tedbirleriyle yerel basınımız nasıl ayakta duracak? Zaten zor günler geçiren yerel basın, bu kararla hem işlerinden olacak hem de halkın haber alma özgürlüğü de bitecek. Tasarruf tedbirleri adı altında acaba yerel basın gözden çıkartılarak bitirilmek mi isteniyor? Oysa yerel gazete alımları ile destek ödemeleri, tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılarak az da olsa basının yaşadığı ekonomik zorlukları hafifler. Bu şekilde, basının sürdürülebilirliğine katkı sağlanır ve halkın haber alma özgürlüğü de korunur. Aksi takdirde, yerel basın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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