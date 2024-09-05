Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa etmesine ilişkin açıklama yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa etmesine ilişkin açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Kılıç, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Programı eleştirerek ekonomik durumu değerlendirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa etmesine ilişkin, "Genel Başkan'ımız ile vedalaşmadan, 'Allah'a ısmarladık' demeden, helalleşmeden... Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Sayın Gülpınar. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orda Vadeli Programı eleştiren Kılıç, yapılan açıklamayla 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 41,5'e revize edildiğini söyledi. Kılıç, "Oysa bugün Türkiye'de açlık sınırı 19 bin 500 lira, asgari ücret 17 bin lira. Bu demektir ki normal enflasyon yüküyle birlikte açlık sınırı artarken üzerine 8,5 puanlık enflasyon sapmasının da yükü gelmiş olacak bu şartlar altında." diye konuştu.

Türkiye'de asgari ücretle, en düşük emekli maaşıyla yaşamı idame ettirebilmenin, mutfak masraflarını karşılayabilmenin mümkün olmadığını dile getiren Kılıç, "Bu kötü senaryonun gerçekleşmemesini ama ekonomi yönetiminin de acilen tedbirler almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Gücünü bağımsızdan deneseydi"

Bir gazetecinin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa etmesine ilişkin sorusu üzerine Kılıç, "Kasım Gülpınar'a kendi verdiği rakamla cevap vermek istiyorum, 'Halkın nabzını tuttum, vatandaşların yüzde 73'ü partini değiştirme dediler' diyor. Bu şu demektir, Şanlıurfa halkının yüzde 73'ü otur oturduğun yerde, seçildiğin partiden bir yere gitme demiş durumda." diye konuştu.

Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bağımsıza geçmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Madem bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edecekti, hiç Yeniden Refah Partisine gelmeksizin gitseydi, gücünü bağımsızdan deneseydi. Madem ki Kasım Gülpınar'ın oyu Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisinin üzerindedir, kendi iddiası bu yönde, kendinde keramet vehmediyor, o zaman gitseydi kendi aday olsaydı, bağımsızdan kazansaydı, bağımsız kalsaydı. Bunu demek hakkımızdır, biz saygılı bir şekilde eleştirilere karşı cevabımızı vermeye hazırız ve bunu ifade ediyoruz. Eğer ki Yeniden Refah Partisinden ayrılmasının gerçekten haklı gerekçeleri olsaydı, ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi."

Suat Kılıç, "Genel Başkan'ımız ile vedalaşmadan, 'Allah'a ısmarladık' demeden, helalleşmeden... Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Sayın Gülpınar. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

"Seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir"

Parti teşkilatlarının çalışmalarına 2025'te seçim olacakmış gibi yoğunlaştıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez, Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılı sonbaharı ya da 2026 yılının ilkbaharı olabilir, bu erken seçim kapımızı çalacaktır."

Erken seçim tarihinin 2025 yılı sonu olması halinde 23 Kasım Pazar günü olmasının makul olacağını söyleyen Kılıç, "24 Kasım Öğretmenler Günü pazartesi, seçimde okullar kullanıldığı ve öğretmenler sandık görevlisi olduğu için böyle bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Tabii ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek, iktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmaya çalışacaktır. Asıl olan seçim değil geçimdir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kasım Gülpınar Suat Kılıç Şanlıurfa Politika Gülpınar Ekonomi Güncel Refah

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı

 Arkadaşlarından yürek burkan sözler: Burası Narin'in yeri, o gelince o burada olsun

Narin'in okulunda buruk sessizlik! Arkadaşlarından yürek burkan sözler
Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TV8.5 canlı izle! PORTEKİZ HIRVATİSTAN TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 5 Eylül TV8.5 CANLI 4K İZLE BUSKİ Bursa su kesintisi! Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 6 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen kimdir? Osimhen kaç yaşında, mevkisi ne? Osimhen değeri 100 milyon mu? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Selçuklu, Beyşehir 5-6 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Araban 5-6 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 5 Eylül EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Azerbaycan İsveç maçı CANLI izle! (FULL HD) Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Kozan, Sarıçam 5-6 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games problem mi var 5 Eylül Perşembe? Epic Games kütüphane nerede? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Kumluca 5-6 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title