Yeniden Refah lideri Erbakan, en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkarmayı istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "En düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmeli." dedi.

Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na TBMM'de "ret" oyu kullandıklarını aktaran Erbakan, anlaşmanın, Türkiye'yi İran'la ve Yemen'le karşı karşıya getirebilecek riskler barındırdığını ileri sürdü.

Fon soruşturmalarıyla ilgili konuşan Erbakan, soruşturma kapsamında bahsi geçen 214 kişilik listenin yayımlanması ve siyasi uzantıların da yargılanması gerektiğine işaret etti.

Fatih Erbakan, enflasyon rakamları üzerinden iktidarı eleştirerek, "En düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA