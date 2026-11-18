Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı Simon Watts, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) küresel iklim taahhütlerinin özellikle Pasifik ülkelerine yansıyacak şekilde sahada uygulanması çağrısında bulundu.

Watts, COP31 kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ev sahibi Türkiye'nin başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini dile getiren Watts, Yeni Zelanda ile Türkiye arasında "özel bir ilişki" bulunduğunu vurgulayarak, "110 yıl önce Çanakkale'de ilişkimizi başlatmıştık. Bu ortak tarih, bugün 110 yıl sonra küresel ölçekte karşı karşıya olduğumuz en zorlu sorunlardan biriyle birlikte uğraştığımız anlamına geliyor." dedi.

Yeni Zelanda'nın COP31'de küresel iklim taahhütlerinin özellikle Pasifik ülkelerine yansıyacak şekilde sahada hayata geçirilmesini istediklerini belirten Watts, bu konuda somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Elektrik enerjisi kullanımında büyük ilerleme

Watts, ülkelerin enerji kullanımına ilişkin tutumlarını uyumlaştırma konusunda "gerçekten büyük ilerleme" kaydettiğini söyledi.

"Dünya genelinde toplam enerji tüketiminde elektriğin payının 2035 yılına kadar en az yüzde 35'e çıkarılması hedefi önemli bir taahhüt. Bu alanda Türkiye'nin liderliği de önemli." diyen Watts, Yeni Zelanda'nın bu hedefin "güçlü bir savunucusu" olduğunu, hedefe daha geniş destek verilmesini beklediklerini kaydetti.

Jeotermal enerjinin de Türkiye ile Yeni Zelanda'nın ortak ilgi alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Watts, iki ülkenin bu kaynağın elektrik üretimindeki potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

İklime uyum finansmanı önemini koruyor

Watts, artan yaşam maliyetlerinin, yakıt güvenliği sorunlarının ve El Nino hava olayı dahil iklim değişikliğinin geniş kapsamlı etkilerinin dünya genelinde ekonomileri etkilediğine dikkati çekerek, "Hem Türkiye hem Yeni Zelanda bu konulara odaklanıyor. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere destek verme rolü de önem taşıyan bir alan." diye konuştu.

Türkiye'nin COP yönetimiyle birlikte Pasifik ada ülkesi Tuvalu'ya yaptıkları ziyareti hatırlatan Watts, bu ziyaretin iklime uyum alanındaki sorunların boyutunu ve planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için mali kaynak ihtiyacını gösterdiğini kaydetti.

Konferansın ülkelerin ortak bir yönde buluşmasına ve bunu eyleme dönüştürmesine yardımcı olabileceğini belirten Watts, "Türkiye'nin liderliğinde, Avustralya'nın desteğiyle bu COP'un başarılı olacağından ve olumlu ilerleme kaydedeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'dan okyanuslara odaklanma çağrısı

Watts, okyanusların COP31'in kapsamlı karar metninde yer almasını Yeni Zelanda'nın müzakerelerdeki temel önceliklerinden biri olarak tanımlayarak, "Türkiye'nin dönem başkanı olarak bunu eşit derecede bir fırsat ve öncelik olarak görmesinden çok memnunuz." dedi.

Okyanuslara daha fazla ilgi ve odaklanma gerektiğini yineleyen Watts, okyanusların küresel ısınma ve karbon depolama bağlamındaki rolünün altını çizerek, "Okyanuslar alanındaki sorun çok büyük. Bu alana daha fazla odaklanmamız ve öncelik vermemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü hepimizin karşı karşıya olduğu iklim değişikliği sorunları açısından önemli sonuçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA