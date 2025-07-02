Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısında Önemli Mesajlar Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Partisi, TBMM Grup Toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçmiş olaylara ve gurbetçilerin sorunlarına dikkat çekti, ayrıca orman yangınları ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin görüşlerini paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaşanan olayların hatırlanması gerektiğini vurguladı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları hatırlattı.

"Yaşananların hepsi bizim acımız." diyen Arıkan, "Kaybettiklerimizin hepsi bizim insanlarımız. Hakikatle yüzleşmek, muhataplarıyla helalleşmek, milletçe kucaklaşmamız gerekiyor. Mütedeyyin-seküler, Alevi-Sünni, Türk-Kürt birbirimizi el üstünde tutmamız gerekiyor. Bu ülkede ne yeni açılan yaralar olsun ne de eski yaralar yeniden kanatılsın. Birbirimizi dinleyelim, birbirimizi anlayalım, birbirimizi bağrımıza basalım. Siz kuvveti, çoğunluğu, menfaati, imtiyazı öncelerseniz insan insanın kurdu olur ama 'önce hak, önce adalet' derseniz insan insanın yurdu olur." diye konuştu.

Gurbetçilerin yaşadıkları sorunlara değinen Arıkan, gurbetçilerin kullandığı kara yollarındaki sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi, bu yollarda yaşanan rüşvet, can ve mal güvenliği sorunu, haksız muamele, hırsızlık gibi konuların üzerine dikkatle gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda "Sıla Yolu Projesi" önerisini dile getiren Arıkan, güzergah boyunca kurulacak "sıla yolu dinlenme tesisleri" ile gurbetçilerin her türlü ihtiyacının güvenli bir şekilde karşılanabileceğini ifade etti.

Washington'dan dizayn edilmek ve Tel Aviv'den yönetilmek istenen yeni bir Orta Doğu bulunduğunu savunan Arıkan, "Kendilerini bu topraklar üzerinde hak sahibi görenler istiyorlar ki bölgenin tüm devletleri yumuşak bir lokma haline gelsin. İstiyorlar ki hiçbir irade onların bu planlarını bozmasın. İstiyorlar ki siyonizmin aldığı kararlar aynı gün Washington'da, Londra'da, Tel Aviv'de onaylansın; ertesi gün de Ankara'da, Tahran'da, Kahire'de uygulansın. Biz bunu reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki orman yangınlarına da değinen Arıkan, gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Arıkan, yangından zarar gören yerlerin, eski haline dönmesi ve imara açılmaması için anayasal güvence sağlanması gerektiğini kaydetti.

Arıkan, kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

"Bundan hep beraber memnun olmamız gerekir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Madımak ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı, bu tür olayların tekrarlanmaması için yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Orman yangınlarının, hatalı politikalar nedeniyle önlenemediğini savunan Babacan, çıkar amacıyla haksız rant için yangın çıkartanların en ağır şekilde cezalandırılması, afetlerin her birine yerelden müdahale edecek gerekli yapılanmaların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik gelişmelere işaret eden Babacan, "Eğer bir örgüt kendini fesih ve silahları bırakma kararı alıyorsa, bu karar da artık uygulama safhasına geçtiyse bundan hep beraber memnun olmamız gerekir." dedi.

"Suriye içindeki gelişmelerin, bundan sonraki sürecin doğru bir istikamette ilerlemesine yardımcı olabileceği ya da eski kötü günlere dönülmesiyle sonuçlanabileceği" görüşünü dile getiren Babacan, Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içerisinde bir çözüm için herkesin gayret etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'de "bu işi" bozabilecek en önemli aktörün İsrail olduğunu ifade eden Babacan, İsrail'in, istikrarlı değil, kendi içinde bölünmüş, parçalanmış, zayıf bir Suriye istediğini belirtti.

Babacan, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tavsiyelerimiz doğrultusunda şekillenen bir komisyon olacak gibi görünüyor. Eğer komisyon bu şekilde kurulur ve çalışmaya başlarsa hem iyi bir istişare ortamı olacaktır hem geniş kesimlerin bu süreci sahiplenmesine vesile olacaktır hem de iktidarın hatalarından dönme, yanlışlarını onlara anlatma, söyleme ve tavsiyeleri, önerileri dillendirmeyle ilgili bir çalışma olacaktır. Umut ediyoruz ki başarılı olur, hedefine ulaşır."

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yurt dışında devam eden programları nedeniyle toplantıya katılmadı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi! Doktor tavsiye etti
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile yollarını ayırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı

Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı

Bakan Bolat rakamları paylaştı! Cumhuriyet tarihine geçen rekor
Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı

Skandal karikatür sonrası Leman'a 2. soruşturma! Tek tek incelenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.