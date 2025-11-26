Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatarak, bugün dünyada halen kadına yönelik şiddetin konuşulmasının dünyanın nereye gittiği gösterdiğini belirtti. Arıkan, kadına yönelik şiddetin konuşulmadığı bir Türkiye inşa edilmesi için bütün politikaların temelinde ahlak ve maneviyat olması gerektiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik değerlendirmelerde bulunan Arıkan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına sağlıklı devam edebilmesi için Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının tanınmasını, hak ve özgürlüklerin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını istediklerini belirtti. Arıkan, "Anayasa Mahkemesinin kararlarını uygulamak için hangi adaya gitmek gerekiyor? Hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaları kaldırmanız için daha kaç komisyon kurmanız gerekiyor?" diye konuştu.

2026 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına başlayacağını aktaran Arıkan, komisyon toplantılarında işçi temsilcilerinin değil iktidar temsilcilerinin dediğinin olacağını öne sürdü.

Asgari ücret konusunda önerilerde de bulunan Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir an evvel demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlamalıyız. Asgari ücretin insan onuruna yakışan bir seviyeye çıkması için mücadele etmeliyiz. Asgari ücret üzerinden işverenin üzerindeki vergi yükünü de makul bir seviyeye çekmeliyiz. Asgari ücretin gerçekten 'asgari' ücret olmadığının farkında olarak insanımızın bu ücretin altında bir ücretle çalıştırılarak sömürülmesine engel olmalıyız."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul ettiğini hatırlatan Arıkan, kabul edilen tasarıya ilişkin eleştirilerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, şöyle konuştu:

"Bu planın uygulanması için kurulacak 'Barış Kurulu'nun başına da Trump'ın getirilmesi öngörülüyor. Buradan nasıl bir barış çıkabilir? Barış Planı'nı Trump'ın başkanlığında uygulamak; tilkiyi kümese bekçi yapmaktır. Trump'ın Ukrayna için hazırladığı planı gördük. 'Savaşın durması için Ukrayna topraklarından vazgeçsin' yaklaşımı barış değil, zorla Ukrayna'nın sınırlarından geri çekilmesi dayatmasıdır. Filistin'de mazlumun değil işgalin yanında duran, Ukrayna'da saldırıya uğrayanı değil saldırganı ödüllendiren, küresel krizlerde hukuku değil şahsi ajandasını önceleyen bir siyasetçinin dünyaya barış getirmesi mümkün değildir. Kısacası, Trump'dan barış güvercini çıkmaz, çıkmayacaktır."

"Türkiye'yi kenetleyecek her adımı atalım, her riski göğüsleyelim"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze kararını hatırlatarak, "Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze planı Birleşmiş Milletler düzeni açısından tam bir utanç vesikasıdır, çünkü Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkını, Filistin devletinin varoluşunu tanıyan önceki bütün Birleşmiş Milletler müktesebatı yok sayılmıştır." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, geçen hafta hiç arzu etmedikleri bir "İmralı sancısı" yaşandığını söyledi.

Hedeflerinin terörden arınmış Türkiye ve bölge olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu konuda asla ayak sürümediklerini, topu taca atmadıklarını belirtti. Bu hedefe yürürken azami dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, bunların başında da toplumsal mutabakat ve siyasal mutabakatın geldiğini dile getirdi.

"Toplumsal psikolojinin sürece hazırlığı da ortak istişari kanalların ve katılımın hiçbir dayatmaya mahal vermeden işlemesi de değerlidir" diyen Davutoğlu, sorumluluğun iktidarda olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"İktidar ve muhalefet arasında sağlıklı bir diyalog kanalı sürekli açık tutulmalı. Süreç bugünkünden daha hızlı işlemeli ki; araya fitneciler, kaostan beslenenler, dar kalıplarla meseleye bakıp, vizyonsuzluklarını toplumsal iradenin kirletilmesi yönünde harekete geçirenlerin eli güçlenmesin. İyi niyetli olanların eli kolu güçlensin, daha fazla vakit kaybedilmeden hedeflere yürünsün. Sayın Bahçeli'nin ısrarlı takibiyle ve daha sonra Sayın Erdoğan'ın da sürece aktif katılımıyla süreçte bir yere kadar gelindi. Ancak son iki aydır komisyonun önünde çok önemli dosyalar varken, yani yasal hazırlıklar yapılması gerekirken, yani komisyonla birlikte topluma bu sürecin mal edilmesi gerekirken konu neredeyse tamamıyla İmralı ziyaretine indirgendi.

Hiç kimsenin Öcalan'ın komisyonca dinlenmesine itirazı olmadı bu süreçte. En azından komisyonda hemen herkes buna olumlu görüş beyan etti. Ancak usul önemli, usulün yönetilmesi önemli, sürecin yönetilmesi önemli, kriz olmasının engellenmesi önemli. Meseleyi sadece AK Parti-MHP-DEM üçgeninde tutma tercihi görüntüsü bize kazandırmaz kaybettirir. İktidarın buradan çıkması gerekiyor. Öte yandan, 'iktidar bizi tuzağa çekmeye çalışıyor, riski kucağımıza bırakıyor' eleştirilerine de katılmadığımı söyleyeyim. Nedir bu kucağa bırakılan risk sormak isterim. Zaten hepimiz elimizi gövdemizi taşın altına koymaya aday olmalıyız. Üç günlük beş günlük hesap yapmayalım. Yüz yıllık haritalar yeniden şekillenirken Türkiye'yi birbirine kenetleyecek her adımı atalım, her riski göğüsleyelim. Bundan kaçınmayalım. "

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik CHP'ye de seslenen Ahmet Davutoğlu, CHP'den geçmiş tartışmaları bir kenara bırakarak sürece aktif katkı yapmaya devam etmesini istedi.

"Önemli bir eşik aşıldı ama daha işin başındayız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de son günlerde yaşanan gıda zehirlenmelerine değindi. Yurdun dört bir yanında gıda zehirlenmelerinde insanların hayatını kaybettiğini belirten Babacan,"Bu ülkede denetim mekanizmaları tamamen çökmüş durumda, gıda güvenilirliği sağlanamıyor." dedi.

Taksici esnafıyla bir araya geldiklerini, sorunlarını dinlediklerini bildiren Babacan, esnafın araçlarını uzun yıllardır yenileyemediğini vurguladı.

Babacan, taksici esnafına ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Devlet taksici esnafından zaten alamadığı vergileri bir süre için almayacağını ilan etsin ve bir kampanya başlatsın. Türkiye'nin tümünde yeni alınacak elektrikli taksiler için ÖTV ve KDV'yi sıfırlasın. Yerli marka elektrikli taksiler için KOSGEB kredisiyle ödemesi kolay, uygun taksitli bir finansman paketini de bu kampanyanın içine koysun. Hükümete önerimiz bu."

11. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin Meclis'e geleceğinin konuşulduğunu aktaran Babacan, pakete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, "31 Temmuz Kovid Yasası'ndaki Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı hükümler düzeltilmeden, ceza adalet infazda eşitlik ilkesi gözetilmeden" Meclis'e getirilecek her teklifin eksik olacağını savundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiğini anımsatan Babacan, bu süreçte kendi görüşlerinin yeterince anlaşılmadığını söyledi.

Babacan, şöyle devam etti:

"Komisyondan bir temsil heyetinin İmralı'ya gitmesiyle ilgili öneri Komisyona sunuldu ve kabul edildi. Biz bu öneriyi reddeden engelleyen bir tutum ortaya koymadık, 'isteyen gitsin' dedik. Heyet, adaya gitti geldi, şimdi heyetin ziyaret raporunu bekliyoruz. En kısa zamanda komisyonu bilgilendirirler. Komisyon çalışmalarında önümüze nice zor konular gelecek. Önemli bir eşik aşıldı ama daha işin başındayız."