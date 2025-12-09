Yeni Yol Parti'li Kılıç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirdi

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin "milletin bütçesi" olmadığını iddia etti.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçenin siyasal iradenin ve ülkeyi yönetme anlayışının göstergesi olduğunu söyledi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifni değerlendiren Kılıç, teklifin, yaşanan ekonomik sorunların geçici değil, kronik ve yapısal olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Kılıç, "Bu bütçe, milletimizin alın teriyle oluşturduğu değerlerin nasıl eridiğini, vergilerin kimlerin sırtına yüklendiğini ve devletin önceliklerinde nasıl bir çarpıklık olduğunu gösteren bir aynadır." dedi.

Vatandaşların kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalıştığını, maaşların enflasyonun karşısında eridiğini, alım gücünün düştüğünü söyleyen Kılıç, Türkiye'nin büyüyor gibi göründüğünü ancak bu büyümenin tüketimle şiştiğini savundu.

Kılıç, "Sanayi ve tarımın katkısının zayıf olduğu bir büyümenin kalıcı refah üretmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.

İktidarın günü kurtaran politikalarla sorunları ötelediğini ve yapısal dönüşüm için gerekli adımları atmaktan kaçındığını öne süren Kılıç, bu konudaki önerilerini paylaştı.