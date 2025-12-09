Haberler

Yeni Yol Parti'li Kılıç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nin, yaşanan ekonomik sorunları yansıtmadığını ve milletin ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin "milletin bütçesi" olmadığını iddia etti.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçenin siyasal iradenin ve ülkeyi yönetme anlayışının göstergesi olduğunu söyledi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifni değerlendiren Kılıç, teklifin, yaşanan ekonomik sorunların geçici değil, kronik ve yapısal olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Kılıç, "Bu bütçe, milletimizin alın teriyle oluşturduğu değerlerin nasıl eridiğini, vergilerin kimlerin sırtına yüklendiğini ve devletin önceliklerinde nasıl bir çarpıklık olduğunu gösteren bir aynadır." dedi.

Vatandaşların kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalıştığını, maaşların enflasyonun karşısında eridiğini, alım gücünün düştüğünü söyleyen Kılıç, Türkiye'nin büyüyor gibi göründüğünü ancak bu büyümenin tüketimle şiştiğini savundu.

Kılıç, "Sanayi ve tarımın katkısının zayıf olduğu bir büyümenin kalıcı refah üretmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.

İktidarın günü kurtaran politikalarla sorunları ötelediğini ve yapısal dönüşüm için gerekli adımları atmaktan kaçındığını öne süren Kılıç, bu konudaki önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title