Yeni Parti Sözcüsü Emre, fon soruşturmasında isimlerin dosyada geçtiğini söyledi

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasıyla ilgili, "Şu an içinizde önemli mevkilerde bulunan insanların adları bu soruşturma dosyalarında geçmektedir. Biz bir öncekinde olduğu gibi detaylı bir şekilde inceliyoruz, delillendirmek için çalışıyoruz. Ama bize bırakmayın siz açıklayın" dedi.

Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, fon soruşturmasına ilişkin toplantı yapıldı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantının ardından açıklama yaptı. Emre, "Ülkemiz büyük bir fon skandalıyla karşı karşıya. Milyonlarca insanın ciddi zarar gördüğü bir süreçteyiz. Ekonomik krizin bu kadar derin olduğu bir süreçte halkımız bazı fonların cazip, güvenilir gösterilmesi sonrasında acaba '3-5 kuruş yatırıp para kazanır mıyım' düşüncesiyle birikimini bu fonlara yatırdı. Bunun sonucunda büyük bir fon vurgununun ortaya çıktığı, inceledikçe de bildiğimiz TCK'daki örgütlü suçlar kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu faaliyet içinde önemli konumda bulunan kimselerin bulunduğu, birden fazla kez manipülatif işlemlerle insanların dolandırıldığı sürecin içindeyiz" dedi.

'SİZ AÇIKLAYIN'

Emre, parti bünyesinde 'fon' gündemli oluşturdukları kriz masasında bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyerek, "Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Siz kendi içinizde bu soruşturma içinde bulunanların hangi görevlerde bulunduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun siz açıklayın. Mademki siz şeffaflıktan yanasınız. Mademki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki biz hiç yapmamışız da siz kendi kendinize tespiti yapmışınız gibi açıklamalar yaptınız, 'kendi içimizde olsa da kapatmayız' dediniz, o zaman kapatmayın. Şu an içinizde bulunan önemli mevkilerde bulunan insanların adları bu soruşturma dosyalarında geçmektedir. Biz bir öncekinde olduğu gibi detaylı bir şekilde inceliyoruz, delillendirmek için çalışıyoruz. Ama bize bırakmayın siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız bir başka toplantıda ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama buyurun siz bu işin aydınlanmasını istiyorsunuz açıklayın" diye konuştu.

'ARACI KULLANANLAR VAR'

Emre, "Burada bir anlayışta kendi adına işlem yapanlar var, bir başka noktada da aracı kullananlar var. ve burada özellikle bir isim son dönemde; gerek bir milletvekilinin soru önergesinde, gerek milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamasında baş harfleri geçirilerek, gerekse de Genel Başkanımız Özgür Özel'in açıklamış olduğu ismi geçen Hayrettin Koç. Bu isimle ilgili çok yüklü miktarlarda, 200 milyon eurolar gibi iddialar vardır. Bu konuda birçok yerden bilgi gelmektedir. Bir MASAK araştırma raporu yaparsınız, MASAK araştırma raporunu açıklarsınız. Bu kişinin gerçek anlamda nerede, ne kadar işlem yaptığı; hangi fonda, hangi bankada ne kadar işlem yaptığı ortaya çıkar. ve bu sayede de bir çantacılık yapıp yapmadığı tespit edilmiş olur" diye konuştu.

'BU İLİŞKİLERİN TESPİTİ KOLAY'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Emre, "Kendi adına işlem yapan var, kendisinin yerine vekaleten çantacı kullananlar var. Bu ilişkilerin tespiti kolay bugünün Türkiye'sinde. Gerek HTS kayıtlarından, telefon trafiğinden gerek para transferinden gerek geçmiş ticari ortaklıklardan baktığınızda bunlar bilinebilir. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gelişmelere göre yine açarız bu konuyu" açıklamasını yaptı.

'İSMİMİZİN BAŞINA BİR EK YAPABİLİRİZ'

Anayasa Mahkemesi'nin isim konusunda 1 ay süre vermesine ilişkin Emre, "Bizim partimizle Yenilik Partisi'nin amblemlerini yan yana koyun, bunu Türkiye'de karıştırabilecek hiç kimse yoktur. İnceleme sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Biz bir benzerlik olmadığını, kararın öyle çıkacağını düşünüyoruz. Bu büyük bir mesele değil. Partinin tüzel kişiliğine, kurumsal kimliğine, seçime girme yeterliliğine bunların hiçbirini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa kurucular kurulunu toplarız ismimizin başına bir ek yapabiliriz" dedi.

Haber: Mert ÇEBİŞCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı