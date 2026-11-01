Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'daki kurultayında Özgür Özel'in tek adaylığı konuşuluyor

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ABDULLAH ÖZKUL - Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da düzenleyeceği 1. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 21 Mayıs'ta Türkiye'nin 189'uncu siyasi partisi olarak faaliyetlerine başlayan ve TBMM'deki sandalye sayısıyla "ana muhalefet partisi" ünvanı alan Yeni Parti'de, kurultay için geri sayım başladı.

Bu kapsamda, 26 Ağustos'ta başlayan kurultay takviminde, ilçe ve illerde yapılan ön seçim ve kongrelerle kurultay delegeleri belirlendi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, takvim kapsamında üyelerin oyuyla genel başkan seçilmek için 8 Kasım'da 81 ilde ön seçime girecek. 5 Kasım'a kadar partiye üye olanlar, ön seçimde oy kullanabilecek.

Devamında, partinin en yetkili karar organı olan kurultay, 28 Ekim'deki Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan karar neticesinde 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek kurultayda, ilk olarak Kurultay Başkanlık Divanı seçilecek ve Genel Başkan Özel, partililere hitap edecek. Ardından 1000'i aşkın delege, genel başkanı, 80 kişilik PM'yi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) belirlemek için sandık başına gidecek.

Genel Başkan adaylığı için delege imzası şartı

Partide, Genel Başkan adayı olmak için delege üye tam sayısının en az yüzde 5'inin Kurultay Başkanlık Divanı'na yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayda gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM'de, üyeliğe aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

Yeni Parti'nin tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor, ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tam sayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine, blok liste usulüyle seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Özgür Özel, delegenin karşısına çıkacak

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olacağı kurultayın, blok liste yöntemiyle yapılması üzerinde duruluyor.

Özel'in kurultaydaki listesiyle, kurucular kurulu üyelerinden oluşan PM'de ve daha sonra oluşturacağı MYK'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Kurultay hazırlıkları sürüyor

Yeni Parti'nin, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak ilk kurultayı için hazırlıklar sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli çalışmalar yapılıyor.

Seçimleri takip etmek isteyen basın mensuplarına akreditasyon uygulanırken, kurultaya seyirciler ve diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edilecek.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre kurultay, Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetimi ve denetiminde yapılacak ve sonuçlara 2 gün içerisinde itiraz edilebilecek.

Kurultayın ardından seçilecek genel başkan, PM ve YDK üyeleri 21 Kasım Cumartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek

Ardından gerçekleştirilecek PM toplantısıyla MYK üyeleri belirlenecek.

Kaynak: AA