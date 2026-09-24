Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, 131 yatırım fonu için yeni tasfiye kurulu istedi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin, "Çalanlar belli, götürenler belli, yurt dışına transfer edenler belli, seyredenler belli, içinde olanlar belli, o halde bizim de yapacağımız bellidir. Onlardan o paralar alınacak, gidildiği yere kadar gidilecek, paralarına, mallarına gidilecek ve oradan getirilen paralarla da bu vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamındaki yatırım fonlarına dair gelişmeleri "asrın vurgunu" şeklinde niteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yönelik eleştirilerde bulunan Emir, bazı kurum ve kişiler tarafından "fon krizinin geldiğine" yönelik uyarıların dikkate alınmadığını savundu.

Bugünkü mevzuata göre hak kaybına uğrayanların ancak yüzde 10'unun haklarına kavuşabileceğini dile getiren Emir, yeni bir düzenleme yapılarak yepyeni bir tasfiye kurulu kurulması gerektiğini söyledi.

Öncelikle gerçek hak kaybının ve kamunun ödemesi gereken paranın hesaplanmasını isteyen Emir, şöyle devam etti:

"Bu para nasıl bulunacaktır? Bu para, 28 Ağustos'tan önce satanlardan, 4 günlük para ve mal transferi dondurulmadan bir şekilde paraları kaçıranlardan takip edilmeli, tahsil edilmeli ve onlardan gelecek paralar ile vatandaşlarımızın hakkı ödenmelidir. Eğer bu yöntem uygulanırsa hak kaybına uğrayan vatandaşlarımızın tek lira kamu kaynağı kullanılmaksızın yüzde 80'inin haklarına kavuşma olanağı doğacaktır. Yapılması gereken budur. Çalanlar belli, götürenler belli, yurt dışına transfer edenler belli, seyredenler belli, içinde olanlar belli, o halde bizim de yapacağımız bellidir. Onlardan o paralar alınacak, gidildiği yere kadar gidilecek, paralarına, mallarına gidilecek ve oradan getirilen paralarla da bu vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır."

Murat Emir, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine de tepki gösterdi.

Kaynak: AA