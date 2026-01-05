Haberler

Yavuz Ağıralioğlu: Gereksiz ve verimsiz tüm harcamaları durduracağız

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, emekli maaşlarının açlık sınırının yüzde 37 altında olduğunu belirterek, devletin israfını kesmeyi ve sosyal adaletsizliği sona erdirmeyi vaat etti. Enflasyon ve kiraların arttığına dikkat çekerek, emeklilere seyyanen zam yapılacağını açıkladı.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "En düşük emekli maaşı, açlık sınırının yüzde 37 altında. Anahtar Parti iktidarında önceliğimiz nettir. Devletin israfını keseceğiz. Gereksiz ve verimsiz tüm harcamaları durduracağız. Bu düzen değişecektir ve o anahtar, milletin elindedir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Ağıralioğlu, mesajında, "Yıllık enflasyon yüzde 30'u aşmış, kira artış oranı yüzde 35'e dayanmışken, SSK ve BAĞ-KUR emeklisine reva görülen yüzde 12,19, memur ve emeklisine verilen yüzde 18,60 artış zam değildir. Bu açıkça ve alenen bir fakirleştirme politikasıdır. En düşük emekli maaşı, açlık sınırının yüzde 37 altında. Ama birileri hala çıkıp, '49 aydır enflasyon düşüyor' masalları anlatıyor. Masalla karın doymuyor. Tabelayla tencere kaynamıyor. Bugün bu ülkede her dört vatandaştan biri, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle yaşıyor. Ama kamu kaynakları itibara, şatafata, gösterişe harcanmaya devam ediyor. Biz buna seyirci kalmayacağız. Anahtar Parti iktidarında önceliğimiz nettir. Devletin israfını keseceğiz. Gereksiz ve verimsiz tüm harcamaları durduracağız. Bu kaynakları, yıllardır açlığa mahküm edilen emeklilerimize seyyanen zam olarak aktaracağız. Bizim yönetimimizde borç stoku çığ gibi büyümeyecek. Bizim yönetimimizde büyüyen şey milletin sofrası, milletin umudu, milletin refahı olacak. Gelir dağılımındaki bu ahlaksız adaletsizliği bitireceğiz. Toplumsal çürümeye dur diyeceğiz. Bu adaletsiz düzeni, susarak değil, seyrederek değil, birlikte değiştirerek bitireceğiz. Bu millet yoksulluğa mahküm değildir. Bu düzen değişecektir ve o anahtar, milletin elindedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
