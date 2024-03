Yatağa bağımlı hastalar sandığa ambulanslarla taşındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı hastalar sandığa ambulanslarla sedye üzerinde götürüldü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Bitlis'te saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de Bitlis ve ilçelerinde yatağa bağımlı hastaları oy kullanacakları okula ambulans ve sedye üzerinde nakillerini yaptı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve her iki ayağında kırıkları olduğu için yatağa bağımlı olan Fatma Celiloğlu'da ambulansla oy kullanacağı okula taşındı. İlçenin Tunus Mahallesi'nde yaşayan Celiloğlu, evinden Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından ambulansla alınarak oy kullanacağı okula götürülüp sorunsuz bir şekilde oy kullanması sağlandı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan sağlık personeli Erkan Durak, sabah 7'den beri görevde olduklarını belirterek, "Evde sağlık hizmetlerine kayıtlı olan yatağa bağımlı hastalarımızı oy kullanmaları için sandık başına nakil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde oy kullandıktan sonra da tekrardan evlerine nakil işlemlerini yapıyoruz. Sabah 7 itibariyle çalışmaya başladık. Görevdeyiz bütün arkadaşlarımız ilçelerde, ilimizde her yerde hasta alıp nakil işlemlerini yapmaya devam ediyoruz" dedi. - BİTLİS