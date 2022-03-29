'Vergi ve ekonomi paketi' görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda muhtarların maaşlarının artırılmasını da öngören 'vergi ve ekonomi paketi'ne ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı. Görüşmeler öncesi usul tartışması yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sivil toplum kuruluşlarından neden görüş alınmadığı ve mesleki kuruluşların komisyona davet edilmemesi gerekçesiyle usul tartışması açılmasını istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin 34'üncü maddesinde yer alan 'bir tasarruf finansman şirketi hakkında asılsız veya bu kuruluşların itibarını kırabilecek, güvenilirliğini sarsabilecek şöhretine veya servetine zarar verebilecek nitelikte bir haberin yapılması yasaklanmış olacak' ibaresinin skandal olduğunu savunarak, "Büyük bir gelir ve servet eşitsizliği var. Yurttaşların yüzde 85'i şikayetçi. 'Hırsıza hırsız, arsıza arsız demeyeceksin' diyorsunuz Sayın Tüfenkçi." dedi. Bunun üzerine teklif sahibi Bülent Tüfenkci ise "Bu maddede öyle bir şey yok" ifadesini kullandı.