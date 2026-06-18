Venezuela Büyükelçisi'nden SANKON'a Yatırım Daveti

BOLİVARCI Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Freddy E. Molina Gutierrez, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Freddy E. Molina Gutierrez ve beraberindeki heyet, SANKON'u ziyaret etti. Büyükelçi Freddy E. Molina Gutierrez, ziyarette Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine değindi. Gutierrez, "SANKON kuruluşu ile var olan güçlü iş birliğimiz bundan sonraki süreçlerde de devam edecektir" diyerek SANKON üyesi şirketleri Venezuela'da yatırım yapmaya davet etti. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi Gutierrez'e teşekkür ederek, "Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile güçlü iş birliğimiz bundan sonraki yıllarda da büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde daha da güçlenmiştir. SANKON kuruluşu olarak iki ülke arasındaki bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Cevahiroğlu, "Uluslararası toplumun haksız ambargolarına karşı Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cesur ve kararlı duruşunu Türk şirketleri olarak en güçlü duygularımızla destekliyoruz" diye konuştu.

Cevahiroğlu, Venezuela'nın egemenlik haklarına ve bağımsızlığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun uygulamış olduğu haksız ambargoların kaldırılması ve dünya devletlerinin Venezuela'nın bağımsızlığına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Ferudun Cevahiroğlu, SANKON üyesi şirketlerin Venezuela'nın hayata geçirmeyi planladığı inşaat, enerji, teknoloji, sağlık ve tarım alanlarındaki projelerde görev almaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı