Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Asadov ile bir araya geldik. Türk Devletleri olarak tecrübelerimizi paylaşmaya, ülkelerimiz ve kurumlarımız arasındaki iş birliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi ev sahipliği dolayısıyla Sayın Başbakan'a ve mevkidaşım Sayın Anar Aliyev'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.