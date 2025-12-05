Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Görüştü
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya gelerek Türk Devletleri arasındaki iş birliğini derinleştirme konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Asadov ile bir araya geldik. Türk Devletleri olarak tecrübelerimizi paylaşmaya, ülkelerimiz ve kurumlarımız arasındaki iş birliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi ev sahipliği dolayısıyla Sayın Başbakan'a ve mevkidaşım Sayın Anar Aliyev'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
