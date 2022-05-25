Vali Ozan Balcı'dan VASKİ'ye ziyaret - Haberler

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

11 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Valiliğine atanan Dr. Ozan Balcı, kentteki kurum ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren Vali Dr. Ozan Balcı'yı; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları karşıladı. Daha sonra kurumdaki birimleri tek tek dolaşan Vali Dr. Ozan Balcı, kurum personelleriyle tanışarak sohbet etti.

Tanışma sonrası VASKİ toplantı salonuna geçen Vali Dr. Ozan Balcı, VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan kurum hakkında brifing aldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika